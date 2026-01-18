Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Los dos jugadores importantes que perdió Diego Aguirre en Peñarol para la final de la Supercopa Uruguaya en el clásico ante Nacional

Se viene un partido trascendente para los carboneros y el entrenador busca soluciones

18 de enero 2026 - 10:56hs
Diego Aguirre en Peñarol

Diego Aguirre en Peñarol

Peñarol ya se apronta para jugar este lunes 19 ante Racing por los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF ante Racing en el Parque Viera sobre la hora 21.30 y va por la clasificación en este primer torneo del año organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que no es oficial. No obstante ello, ya se sabe que dos jugadores se perderán el clásico ante Nacional por la Supercopa Uruguaya el 1° de febrero.

En lo que respecta a la Copa de la Liga AUF, en su debut, le ganaron por penales 5-3 a Central Español, recientemente ascendido, tras empatar 0-0 en un encuentro que afrontaron con muchos juveniles.

Las dos bajas de Peñarol ante Nacional

La final de la Supercopa Uruguaya se disputará el domingo 1° de febrero en el Estadio Centenario y será con un clásico.

Washington Aguerre
PEÑAROL

La decisión que tomó Washington Aguerre en Peñarol luego de que no le firmaran su contrato en el club

Agustín Dos Santos 
NACIONAL

Nacional 1 (5)-1 (4) Cerro Largo: con un gran primer tiempo y un bajón en el segundo, el tricolor está en semis de la Copa de la Liga AUF

Peñarol accedió a la misma como campeón del Torneo Intermedio, en tanto que Nacional lo hará por ser el campeón de la Liga AUF Uruguaya.

Tal como lo informó Referí, Washington Aguerre fue suspendido dos encuentros por unos incidentes que se produjeron en la final de la Copa Colombia en el clásico ante Atlético Nacional.

De esa manera, no podrá jugar ante Nacional por la final de la Supercopa Uruguaya, ni tampoco en el inicio del Torneo Apertura.

20250115 Washington Aguerre Nueva camiseta de Peñarol para la temporada 2026. Foto: @OficialCAP
Washington Aguerre

Washington Aguerre

Cabe resaltar a su vez, que Washington Aguerre tampoco está habilitado para disputar los dos primeros partidos de Peñarol en la próxima Copa Libertadores, ya que se encuentra suspendido por haber sido expulsado en la semifinal ante Botafogo jugada en el Estadio Centenario en 2024.

Por otra parte, el arquero se encuentra en un problema, por ahora, con el club, ya que el secretario del club, Rodolfo Catino, no le firmó el contrato y así, no viajó a Maldonado para enfrentar a River Plate este sábado a la noche y por otro lado, decidió no entrenar más con el plantel hasta no tener el vínculo firmado.

20250115 Abel Hernández Nueva camiseta de Peñarol para la temporada 2026. Foto: @OficialCAP
Abel Hernández

Abel Hernández

El otro referente que no tendrá Diego Aguirre contra Nacional en la final de la Supercopa Uruguaya, será Abel Hernández.

El futbolista se lesionó la rodilla izquierda a los 7 minutos del partido contra River Plate argentino y debió salir. En principio, la sanidad informó que es un esguince de rodilla, pero este lunes será sometido a estudios para ver que no sea algo más grave.

Temas:

Peñarol Parque Viera Racing Diego Aguirre Abel Hernández Washington Aguerre Nacional clásico Supercopa Uruguaya

Diego Aguirre
PEÑAROL

Diego Aguirre habló de la lesión de Abel Hernández contra River Plate en Peñarol y de las ausencias de Nahuel Herrera y Franco Escobar

Luis Lacalle Pou y Lucas Madrid en la Copa Río de la Plata 2026
SURF

El expresidente Luis Lacalle Pou dijo presente en la definición de la Copa Río de la Plata de surf en Montoya

Washington Aguerre
PEÑAROL

Rodolfo Catino no firmó el contrato de Washington Aguerre para "proteger" a Peñarol y pidió que se realicen cambios en algunas cláusulas

Sebastián Rodríguez y Ramos en Belvedere
FÚTBOL URUGUAYO

Tras sonar para Peñarol, Sebastián Rodríguez tiene muy encaminado su regreso a otro club del fútbol uruguayo; mirá dónde jugará

