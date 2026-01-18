Los dos jugadores importantes que perdió Diego Aguirre en Peñarol para la final de la Supercopa Uruguaya en el clásico ante Nacional

Peñarol ya se apronta para jugar este lunes 19 ante Racing por los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF ante Racing en el Parque Viera sobre la hora 21.30 y va por la clasificación en este primer torneo del año organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que no es oficial. No obstante ello, ya se sabe que dos jugadores se perderán el clásico ante Nacional por la Supercopa Uruguaya el 1° de febrero.

En lo que respecta a la Copa de la Liga AUF, en su debut, le ganaron por penales 5-3 a Central Español, recientemente ascendido, tras empatar 0-0 en un encuentro que afrontaron con muchos juveniles.

La final de la Supercopa Uruguaya se disputará el domingo 1° de febrero en el Estadio Centenario y será con un clásico.

Peñarol accedió a la misma como campeón del Torneo Intermedio, en tanto que Nacional lo hará por ser el campeón de la Liga AUF Uruguaya.

Tal como lo informó Referí, Washington Aguerre fue suspendido dos encuentros por unos incidentes que se produjeron en la final de la Copa Colombia en el clásico ante Atlético Nacional.

De esa manera, no podrá jugar ante Nacional por la final de la Supercopa Uruguaya, ni tampoco en el inicio del Torneo Apertura.

Washington Aguerre Foto: @OficialCAP

Cabe resaltar a su vez, que Washington Aguerre tampoco está habilitado para disputar los dos primeros partidos de Peñarol en la próxima Copa Libertadores, ya que se encuentra suspendido por haber sido expulsado en la semifinal ante Botafogo jugada en el Estadio Centenario en 2024.

Por otra parte, el arquero se encuentra en un problema, por ahora, con el club, ya que el secretario del club, Rodolfo Catino, no le firmó el contrato y así, no viajó a Maldonado para enfrentar a River Plate este sábado a la noche y por otro lado, decidió no entrenar más con el plantel hasta no tener el vínculo firmado.

Abel Hernández Foto: @OficialCAP

El otro referente que no tendrá Diego Aguirre contra Nacional en la final de la Supercopa Uruguaya, será Abel Hernández.

El futbolista se lesionó la rodilla izquierda a los 7 minutos del partido contra River Plate argentino y debió salir. En principio, la sanidad informó que es un esguince de rodilla, pero este lunes será sometido a estudios para ver que no sea algo más grave.