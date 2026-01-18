Los dos jugadores importantes que perdió Diego Aguirre en Peñarol para la final de la Supercopa Uruguaya en el clásico ante Nacional
Se viene un partido trascendente para los carboneros y el entrenador busca soluciones
18 de enero 2026 - 10:56hs
Diego Aguirre en Peñarol
Peñarol ya se apronta para jugar este lunes 19 ante Racing por los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF ante Racing en el Parque Viera sobre la hora 21.30 y va por la clasificación en este primer torneo del año organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que no es oficial. No obstante ello, ya se sabe que dos jugadores se perderán el clásico ante Nacional por la Supercopa Uruguaya el 1° de febrero.