Nacional 0-0 Cerro Largo EN VIVO por la Copa de la Liga AUF: Juan de Dios Pintado, Tomás Verón Lupi hacen su debut en los tricolores

Titulares y suplentes de Nacional con nombres y apellido

Nacional jugará con Ignacio Suárez, Juan de Dios Pintado, Paolo Calione, Tomás Viera, Felipe Bais; Agustín Dos Santos, Luciano González, Juan Cruz De los Santos; Tomás Verón Lupi, Christian Ebere y Rodrigo Martínez.

En el banco estarán Federico Bonilla, Nicolás Ramos, Jonathan Dalmas, Agustín Vera, Román Clematte, Axel Frugone, Luciano Rodríguez, Mateo Soria, Luciano Montaos y Pavel Núñez.

En sus redes sociales, Nacional presentó a sus jugadores solo con el apellido siendo que una amplia base son juveniles, desconocidos para el público tricolor que sigue al primer equipo.