Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional 0-0 Cerro Largo EN VIVO por la Copa de la Liga AUF: Juan de Dios Pintado, Tomás Verón Lupi hacen su debut en los tricolores

Nacional, con un equipo juvenil, se enfrentará con Cerro Largo desde la hora 20.00 en el Parque Saroldi en partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF

17 de enero 2026 - 19:59hs
Gustavo Viera

Gustavo Viera

Hinchas de Nacional&nbsp;

Hinchas de Nacional 

Christian Ebere&nbsp;

Christian Ebere 

FOTO: Gastón Britos/FocoUy
Ignacio Suárez

Ignacio Suárez

Foto: Dante Fernández / FocoUy
Ricair Rodríguez y Jadson Viera

Ricair Rodríguez y Jadson Viera

Felipe Vikonis

Felipe Vikonis

EN VIVO

Nacional se enfrenta con Cerro Largo desde la hora 20.00 en el Parque Saroldi en partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF. Jadson Viera volverá a alinear un equipo juvenil.

Live Blog Post

Minuto 12: buen arranque de Rodrigo Martínez

Buen inicio del juvenil Rodrigo Martínez que encara y le da profundidad, además de habilidad, al ataque de Nacional.

Live Blog Post

Minuto 2: Nacional se para un 4-2-3-1

Así se para Nacional: Suárez; Juan de Dios Pintado, Paolo Calione, Tomás Viera, Felipe Bais en defensa, Agustín Dos Santos y Luciano González en el doble 5, Rodrigo Martínez de extremo derecho, Tomás Verón Lupi detrás del 9, Juan Cruz De los Santos de extremo izquierdo y Christian Ebere como referencia neta de ataque.

Live Blog Post

Minuto 0: comenzó el partido

Un minuto antes del tiempo reglamentario comenzó el partido en el Parque Saroldi. Hay un gran marco de público en el feudo riverplatense.

Live Blog Post

Tomás Verón Lupi pronto para su debut

El argentino ex Racing debutará con la elástica tricolor.

G-5jLsXWcAA-C-V
Live Blog Post

Titulares y suplentes de Nacional con nombres y apellido

Nacional jugará con Ignacio Suárez, Juan de Dios Pintado, Paolo Calione, Tomás Viera, Felipe Bais; Agustín Dos Santos, Luciano González, Juan Cruz De los Santos; Tomás Verón Lupi, Christian Ebere y Rodrigo Martínez.

En el banco estarán Federico Bonilla, Nicolás Ramos, Jonathan Dalmas, Agustín Vera, Román Clematte, Axel Frugone, Luciano Rodríguez, Mateo Soria, Luciano Montaos y Pavel Núñez.

En sus redes sociales, Nacional presentó a sus jugadores solo con el apellido siendo que una amplia base son juveniles, desconocidos para el público tricolor que sigue al primer equipo.

Live Blog Post

Así jugará Cerro Largo contra Nacional

G-5biSMX0AIo0R9

Live Blog Post

Así está el Parque Saroldi

Nacional captó imágenes del Parque Saroldi en su llegada al escenario del Prado, sobre la hora

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2012633416252924294&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Así jugará Nacional ante Cerro Largo

G-5bOkFWkAI1AXs

Se producirán hoy los estrenos de Juan de Dios Pintado y del argentino Tomás Verón Lupi. Además, será titular el nigeriano Christian Ebere, factótum de Nacional en la conquista de la Liga AUF Uruguaya contra Peñarol.

Live Blog Post

Nacional jugará de blanco contra Cerro Largo

G-5U_zQXIAAkUXe
Live Blog Post

Ricardo Vairo mano a mano con Referí

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, habló con Referí de todos los temas de la actualidad de Nacional. Mirá la entrevista completa en esta nota.

Live Blog Post

Sorpresa y media: Nacional cayó goleado 5-1 contra Danubio

El equipo titular de Nacional perdió 5-1 en amistoso a puertas cerradas ante Danubio.

Live Blog Post

Los convocados de Jadson Viera para jugar ante Cerro Largo

El entrenador de Nacional sigue encarando este torneo con un elenco juvenil.

Live Blog Post

A qué hora juegan Nacional y Cerro Largo y por dónde verlo

Mirá los importantes detalles para el partido de esta noche.

Live Blog Post

Bienvenidos a la transmisión en vivo de Referí

Comenzamos el relato en vivo de lo que será el partido entre Nacional y Cerro Largo por los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF.

Las más leídas

Sebastián Rodríguez y Ramos en Belvedere
FÚTBOL URUGUAYO

Tras sonar para Peñarol, Sebastián Rodríguez tiene muy encaminado su regreso a otro club del fútbol uruguayo; mirá dónde jugará

Luciano González, quien anotó el último penal para el triunfo de Nacional, se abraza con Ignacio Suárez, que atajó dos ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF
COPA DE LA LIGA AUF

A qué hora juega hoy Nacional vs Cerro Largo por la Copa de la Liga AUF y por dónde verlo

Baltasar Barcia en la práctica ante Danubio
URUGUAYOS

Danubio goleó 5-1 a Nacional en el primera práctica a puertas cerradas de Jadson Viera con su principal equipo; mirá quiénes jugaron

Diego Aguirre
PEÑAROL

Peñarol vs River Plate por la Serie Río de la Plata: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

Temas:

Nacional Cerro Largo jadson viera

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos