Los convocados de Nacional para enfrentar a Cerro Largo FC, con caras nuevas, Ebere y Juan Cruz De los Santos; mirá la lista de Jadson Viera

En la lista aparecen más figuras que en la del plantel que enfrentó a Deportivo Maldonado

17 de enero 2026 - 17:02hs
Ebere se sumó a la pretemporada de Nacional 

Jadson Viera dio a conocer los convocados de Nacional para enfrentar a Cerro Largo FC este sábado por los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF, partido que se juega desde las 20:00 en el Parque Saroldi.

En la lista aparecen más figuras que en la del plantel que enfrentó a Deportivo Maldonado el pasado martes en el Gran Parque Central.

Aparecen dos fichajes de este período de pases, Juan Pintado y Tomás Verón Luppi, quienes pueden tener su debut. Además, vuelve a estar Agustín Vera, otra de las caras nuevas, quien ya debutó ante Deportivo.

En la lista también hay dos figuras de las pasadas finales ante Peñarol, Christian Ebere y Juan Cruz De los Santos, quienes no estuvieron el martes.

ricardo vairo con referi: las estrategias para lograr la paz institucional, el vinculo con perchman, su inquietud por las finanzas y, una certeza, nacional genera credibilidad
ENTREVISTA

Ricardo Vairo con Referí: las estrategias para lograr la paz institucional, el vínculo con Perchman, su inquietud por las finanzas y, una certeza, "Nacional genera credibilidad"

Baltasar Barcia en la práctica ante Danubio
URUGUAYOS

Danubio goleó 5-1 a Nacional en el primera práctica a puertas cerradas de Jadson Viera con su principal equipo; mirá quiénes jugaron

Luego, Jadson Viera repite a varios juveniles que jugaron ante Deportivo Maldonado.

En la convocatoria no está Exequiel Mereles, quien fue titular el martes.

Cabe destacar que Nacional realizó un amistoso a puertas cerradas este sábado por la mañana ante Danubio en el Gran Parque Central, donde el DT probó a sus principales jugadores.

La práctica se dividió en tres tiempos de 30 minutos, con triunfo 5-1 de los franjeados en los primeros 60, y victoria 3-1 de los tricolores en el último chico, con variantes en ambos equipos.

¿Dónde ver Nacional vs Cerro Largo por la Copa de la Liga AUF?

El partido se podrá ver por AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior.

Temas:

Nacional jadson viera Juan Cruz de los Santos Ebere

