Danubio goleó 5-1 a Nacional en el primera práctica a puertas cerradas de Jadson Viera con su principal equipo; mirá quiénes jugaron

Práctica de Nacional ante Danubio en el Gran Parque Central

Sebastián Fernández en la práctica de Nacional ante Danubio en el Gran Parque Central

Nacional tuvo este sábado por la mañana el primer amistoso interno con el principal equipo de Jadson Viera , a puertas cerradas en el Gran Parque Central , y cayó 5-1 ante Danubio , del DT argentino Diego Monarriz.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Fue una práctica que se dividió en tres tiempos de 30 minutos.

En los primeros 60’, los franjeados ganaron por 5-1 con goles de Mateo Peralta, Enzo Cabrera, Sebastián Fernández en dos ocasiones y Nicolás Azambuja, según informaron en sus redes.

El tanto tricolor lo anotó Gonzalo Carneiro .

Sebastián Fernández en la práctica de Nacional ante Danubio en el Gran Parque Central

Sebastián Fernández en la práctica de Nacional ante Danubio en el Gran Parque Central

ESPAÑA El intercambio de camisetas de José María Giménez y la excampeona con Nacional, Esperanza Pizarro, quien juega en Deportivo La Coruña; mirá el video

ENTREVISTA Ricardo Vairo con Referí: las estrategias para lograr la paz institucional, el vínculo con Perchman, su inquietud por las finanzas y, una certeza, "Nacional genera credibilidad"

En el último chico de 30 minutos, ambos entrenadores hicieron variantes y en los tricolores se pudieron ver algunos de sus fichajes, como Baltasar Barcia.

En ese tercer tiempo ganaron los locales por 3-1 con goles de Nicolás Ramos, Rómulo Otero y Hayen Palacios, mientras que para la franja marcó nuevamente Nicolás Azambuja.

Práctica de Nacional ante Danubio en el Gran Parque Central Práctica de Nacional ante Danubio en el Gran Parque Central

Los equipos de Nacional y Danubio

Nacional salió a la cancha con una base de jugadores que siguen en el club de la pasada temporada, sin ninguno de sus fichajes: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Juan Pablo Patiño; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro; Nicolás López, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro.

Danubio, por su parte, también colocó a varios de sus titulares: Mauro Goicoechea, Facundo Balatti, Joaquín Pereyra, Mateo Rinaldi, Leandro Sosa; Ignacio Pais, Mateo Peralta, Camilo Mayada, Enzo Cabrera; Maicol Ferreira y Sebastián Fernández.

Fue el primer ensayo de peso para Jadson Viera y su equipo, que tiene como gran objetivo del verano la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol del próximo 1° de febrero.

El DT ha priorizado la preparación física de sus jugadores en la pretemporada y está disputando la Copa de la Liga AUF con un plantel alternativo.

Con sus principales figuras, el próximo partido que tienen en agenda es el 24 de enero en el Gran Parque Central por la Serie Río de la Plata, que sería el ensayo previo a la final de la Supercopa.

Nacional juega a la noche por Copa de la Liga AUF

Los tricolores tendrán este sábado un partido oficial, por la Copa de la Liga AUF, frente a Cerro Largo, por cuartos de final.

Como en octavos ante Deportivo Maldonado, Jadson Viera volverá a colocar un equipo alternativo en el encuentro que se jugará desde las 20.00 en el Parque Saroldi.