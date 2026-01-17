Danubio goleó 5-1 a Nacional en el primera práctica a puertas cerradas de Jadson Viera con su principal equipo; mirá quiénes jugaron
Fue el primer ensayo que hizo Jadson Viera con sus principales figuras y fichajes para la temporada 2026 de Nacional
17 de enero 2026 - 12:23hs
Baltasar Barcia en la práctica ante Danubio
Sebastián Fernández en la práctica de Nacional ante Danubio en el Gran Parque Central
Práctica de Nacional ante Danubio en el Gran Parque Central
Nacional tuvo este sábado por la mañana el primer amistoso interno con el principal equipo de Jadson Viera, a puertas cerradas en el Gran Parque Central, y cayó 5-1 ante Danubio, del DT argentino Diego Monarriz.
Fue una práctica que se dividió en tres tiempos de 30 minutos.
En los primeros 60’, los franjeados ganaron por 5-1 con goles de Mateo Peralta, Enzo Cabrera, Sebastián Fernández en dos ocasiones y Nicolás Azambuja, según informaron en sus redes.
En el último chico de 30 minutos, ambos entrenadores hicieron variantes y en los tricolores se pudieron ver algunos de sus fichajes, como Baltasar Barcia.
En ese tercer tiempo ganaron los locales por 3-1 con goles de Nicolás Ramos, Rómulo Otero y Hayen Palacios, mientras que para la franja marcó nuevamente Nicolás Azambuja.
Los equipos de Nacional y Danubio
Nacional salió a la cancha con una base de jugadores que siguen en el club de la pasada temporada, sin ninguno de sus fichajes: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Juan Pablo Patiño; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro; Nicolás López, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro.
Danubio, por su parte, también colocó a varios de sus titulares: Mauro Goicoechea, Facundo Balatti, Joaquín Pereyra, Mateo Rinaldi, Leandro Sosa; Ignacio Pais, Mateo Peralta, Camilo Mayada, Enzo Cabrera; Maicol Ferreira y Sebastián Fernández.
Fue el primer ensayo de peso para Jadson Viera y su equipo, que tiene como gran objetivo del verano la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol del próximo 1° de febrero.
El DT ha priorizado la preparación física de sus jugadores en la pretemporada y está disputando la Copa de la Liga AUF con un plantel alternativo.
Con sus principales figuras, el próximo partido que tienen en agenda es el 24 de enero en el Gran Parque Central por la Serie Río de la Plata, que sería el ensayo previo a la final de la Supercopa.