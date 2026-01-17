Dólar
A qué hora juega hoy Nacional vs Cerro Largo por la Copa de la Liga AUF y por dónde verlo

El encuentro será en el Parque Saroldi y con penales en caso de igualdad en los 90 minutos; mirá hora y dónde verlo

17 de enero 2026 - 5:00hs
Luciano González, quien anotó el último penal para el triunfo de Nacional, se abraza con Ignacio Suárez, que atajó dos ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF

Nacional y Cerro Largo juegan este sábado por la Copa de la Liga AUF, por los cuartos de final del nuevo torneo de verano de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El encuentro será en el Parque Saroldi, la cancha de River Plate, en el Prado de Montevideo, y la serie se define a partido único y con penales si hay igualdad en los 90 minutos.

¿A que hora juegan Nacional vs Cerro Largo por la Copa de la Liga AUF?

El partido se juega este sábado a la hora 20:00.

¿Dónde ver Nacional vs Cerro Largo por la Copa de la Liga AUF?

El partido se podrá ver por AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior.

Cuartos de final de la Copa de la Liga AUF

