A qué hora juega hoy Nacional vs Cerro Largo por la Copa de la Liga AUF y por dónde verlo

Luciano González, quien anotó el último penal para el triunfo de Nacional, se abraza con Ignacio Suárez, que atajó dos ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF

Nacional y Cerro Largo juegan este sábado por la Copa de la Liga AUF, por los cuartos de final del nuevo torneo de verano de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El encuentro será en el Parque Saroldi, la cancha de River Plate, en el Prado de Montevideo, y la serie se define a partido único y con penales si hay igualdad en los 90 minutos.

El equipo que avance se medirá en semifinales ante el ganador de Progreso vs Juventud.

¿A que hora juegan Nacional vs Cerro Largo por la Copa de la Liga AUF? El partido se juega este sábado a la hora 20:00.

¿Dónde ver Nacional vs Cerro Largo por la Copa de la Liga AUF? El partido se podrá ver por AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior. Cuartos de final de la Copa de la Liga AUF Cuartos de final de la Copa de la Liga AUF