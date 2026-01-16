"Hay que repetir lo del año pasado e ir por más": Maximiliano Silvera contó lo que le dijo a sus nuevos compañeros de Nacional y vive con "felicidad" sus primeros días en los tricolores tras dejar Peñarol

Maximiliano Silvera , el principal fichaje de Nacional en el actual período de pases tras llegar desde Peñarol, dijo sentir “felicidad” en sus primeros días en los tricolores, en una entrevista que dio en los canales del club, donde lo presentaron como una de las caras nuevas del plantel de Jadson Viera .

El delantero está “muy contento” con sus nuevos compañeros y el club. “El grupo me recibió de buena manera . Tanto los dirigentes como el plantel, el cuerpo técnico, me recibieron de buena forma y bueno, muy contento por eso”.

Sobre su llegada a Nacional desde Peñarol, señaló: “Obviamente era una situación especial tanto para mí como para el grupo, para el equipo también . Pero nada, muy contento de estar acá. La verdad es que se vive un día a día espectacular. Estoy muy contento con eso”.

Con respecto a su estilo de juego, indicó que “se van a encontrar con un jugador que cada vez que pisa el campo de juego va a dejar todo por el club, por esta camiseta”. “Que creo que se merece eso”, agregó.

Silvera también dijo conocer “la historia de este club” y que por eso cada futbolista tricolor “tiene que entrar al campo de juego a dar el máximo”.

“Soy un jugador que se entrega mucho para el equipo. Me brindo el máximo para poder dar lo mejor. Quiero lograr cosas importantes con Nacional, con esta camiseta. Así que nada, vamos a ir por eso”, destacó.

Maxi Silvera Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy

El atacante dijo que aportará “mucha entrega, actitud, profesionalismo” al equipo. “Creo que es una de mis características. Pasa por ahí, la entrega. Después está lo que pide el entrenador. En mi caso, me adaptaré a donde el entrenador y el equipo me necesite. Estoy abierto a brindarme y aportar mi granito de arena desde el lugar que me toque. Y nada, brindarme siempre a Nacional”.

Lo que le dijo a sus nuevos compañeros de Nacional

Consultado por sus objetivos para este 2026, señaló que quiere “lograr cosas importantes con el club, tratar de lograr el bicampeonato”.

“Como se lo dije al grupo en una charla que tuvimos, hay que repetir lo que hicieron el año pasado e ir por más. Ir por más es apostar un poco más a la Copa Libertadores. Se lo dije a ellos también, que se den cuenta del grupo que tienen, que eso es lo que nos va a llevar a lograr cosas importantes”.

Maxi Gómez y Maxi Silvera Maxi Gómez y Maxi Silvera Foto: Nacional

Con respecto al plantel, destacó que “hay jerarquía y hay mucha experiencia”. “Hay una mixtura de juventud y experiencia que eso le va a dar al equipo el sostén como para lograr los objetivos que tenemos pensados para este año”.

Silvera también dijo que ya palpita su debut en Nacional. “La verdad que uno trata de no pensar en eso, pero a medida que pasan los días te vas imaginando. Ya con la camiseta puesta y entrando a la cancha, ese recibimiento, ese contacto con la hinchada, con la gente, solo pensarlo te emociona también y estoy deseoso de que llegue ese momento”.

Por último, envió un mensaje para los hinchas tricolores: “Que apoyen, que acompañen, que este va a ser un gran año para Nacional”.