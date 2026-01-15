La decisión que tomó Betis con el ex Nacional Gonzalo Petit, con un cambio de equipo en el actual período de pases de España

El exdelantero de Nacional , Gonzalo Petit , cambiará de equipo en el actual período de pases del fútbol español por una decisión que tomó Betis , el club que le compró la ficha del juvenil a los tricolores el año pasado.

Betis, que pagó a Nacional una cifra cercana a los US$ 9 millones por el 85% de la ficha, determinó que el atacante de 19 años finalice ahora su préstamo en Mirandés , club de la Segunda de España al que lo cedió a principios de la temporada 2025/26, y cederlo a otra institución.

Y ese nuevo equipo es Granada , también de la Segunda española.

Medios deportivos de ese país indicaron que Petit ya se despidió de sus compañeros de Mirandés y viajó para sumarse a su nuevo club, en el que se espera que sea presentado este jueves.

La decisión de Betis, de cambiarlo de club, se debe a que entienden que el atacante necesita un equipo más competitivo para adaptarse con mayor velocidad al fútbol europeo y así poder estar a la orden del entrenador chileno Manuel Pellegrini lo antes posible.

20250824 Gonzalo Petit con la camiseta de Mirandés Gonzalo Petit con la camiseta de Mirandés

Para ficharlo, Granada tuvo que desembolsar 220.000 euros para romper la cesión de manera anticipada.

En dicho club, que busca mejorar el plantel para la segunda vuelta y poder aspirar al ascenso, entienden que Petit encaja para su delantera por sus características.

En Mirandés el delantero jugó 21 partidos, 19 por liga y dos por Copa del Rey, 10 como titular, con un total de 946 minutos. Ha marcado cinco goles y concedió una asistencia.

En la tabla de Segunda división actualmente no hay mucha diferencia entre las posiciones de los equipos: Granada se encuentra en el puesto 20° con 22 unidades y Mirandés está último, 22°, con 17 puntos.