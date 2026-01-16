Cuándo juega Nacional vs Cerro Largo por la Copa de la Liga AUF, cancha y dónde verlo

El equipo de Nacional ante Deportivo Maldonado

Nacional vs Cerro Largo se enfrentan por la Copa de la Liga AUF , en partido correspondiente a los cuartos de final del nuevo torneo de verano de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que hace su estreno en este 2026.

La serie se define a partido único y con penales si hay igualdad en los 90 minutos.

En octavos de final, Nacional eliminó por penales a Deportivo Maldonado y Cerro Largo superó 3-2 a Montevideo City Torque.

El partido se juega este sábado 17 de enero .

Comenzará a la hora 20:00.

¿Dónde juegan Nacional vs Cerro Largo por la Copa de la Liga AUF?

El encuentro será en el Parque Saroldi, la cancha de River Plate, en el Prado de Montevideo.

¿Dónde ver Nacional vs Cerro Largo por la Copa de la Liga AUF?

El partido se podrá ver por AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior