Cuándo juega Nacional vs Cerro Largo por la Copa de la Liga AUF, cancha y dónde verlo

La serie se define a partido único y con penales si hay igualdad en los 90 minutos; mirá cuándo juegan, cancha y dónde verlo

16 de enero 2026 - 7:32hs
El equipo de Nacional ante Deportivo Maldonado

El equipo de Nacional ante Deportivo Maldonado

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Nacional vs Cerro Largo se enfrentan por la Copa de la Liga AUF, en partido correspondiente a los cuartos de final del nuevo torneo de verano de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que hace su estreno en este 2026.

La serie se define a partido único y con penales si hay igualdad en los 90 minutos.

En octavos de final, Nacional eliminó por penales a Deportivo Maldonado y Cerro Largo superó 3-2 a Montevideo City Torque.

¿Cuándo juegan Nacional vs Cerro Largo por la Copa de la Liga AUF?

El partido se juega este sábado 17 de enero.

Jadson Viera en la pretemporada 2026 de Nacional
NACIONAL

Se cayó el amistoso de Nacional en el que Jadson Viera iba a ver a sus principales jugadores y fichajes, y comenzaría a armar el equipo para la Supercopa Uruguaya ante Peñarol

Maxi Gómez y Maxi Silvera
NACIONAL

Nacional ya tiene rival para el partido en el que presentará a sus figuras en el Gran Parque Central, donde enfrentará a un ex Peñarol que jugó las recientes finales

Comenzará a la hora 20:00.

¿Dónde juegan Nacional vs Cerro Largo por la Copa de la Liga AUF?

El encuentro será en el Parque Saroldi, la cancha de River Plate, en el Prado de Montevideo.

¿Dónde ver Nacional vs Cerro Largo por la Copa de la Liga AUF?

El partido se podrá ver por AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior

Nacional Cerro Largo Copa de la Liga AUF

