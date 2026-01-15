Se cayó el amistoso de Nacional en el que Jadson Viera iba a ver a sus principales jugadores y fichajes, y comenzaría a armar el equipo para la Supercopa Uruguaya ante Peñarol

La pretemporada de Nacional tendrá un cambio de planes con el primer amistoso en el que Jadson Viera pretendía colocar a sus principales jugadores y fichajes para comenzar a diagramar el equipo para la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol del próximo 1° de febrero.

La planificación tricolor tenía fijado un amistoso con todos sus titulares a puertas cerradas ante Boston River este sábado 17 de enero de mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

El encuentro fue cancelado , según confirmaron a Referí desde el equipo rojiverde que dirige Israel Damonte.

La razón es que Boston River debe jugar por cuartos de final de la Copa de la Liga AUF el domingo a las 19:00 ante Albion en el Parque Palermo.

Nacional también debe jugar por ese torneo el día sábado a las 20:00 frente a Cerro Largo en el Parque Saroldi, pero con un equipo de suplentes y juveniles, como el que utilizó el martes ante Deportivo Maldonado.

La idea del cuerpo técnico tricolor era jugar dos partidos ese mismo día: en la mañana a puertas cerradas y con sus principales jugadores, y por la tarde por la Copa de la Liga AUF con un equipo alternativo.

Con la caída del amistoso ante Boston River está la opción de que Nacional consiga otro rival para un partido a puertas cerradas en Los Céspedes y, en caso de no encontrar adversario, colocar un equipo con más titulares y fichajes ante Cerro Largo FC en el Saroldi, lo que se definirá en las próximas horas.

La presentación de Nacional con todas sus figuras será en el partido del sábado 24 de enero en el Gran Parque Central por la Serie Río de la Plata cuyo rival todavía sigue sin definirse.