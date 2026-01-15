Dólar
Compra 37,45 Venta 39,85

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Se cayó el amistoso de Nacional en el que Jadson Viera iba a ver a sus principales jugadores y fichajes, y comenzaría a armar el equipo para la Supercopa Uruguaya ante Peñarol

La pretemporada de Nacional tendrá un cambio de planes con un amistoso que era muy importante en el plan de Jadson Viera

15 de enero 2026 - 10:37hs
Jadson Viera en la pretemporada 2026 de Nacional

Jadson Viera en la pretemporada 2026 de Nacional

Foto: Nacional

La pretemporada de Nacional tendrá un cambio de planes con el primer amistoso en el que Jadson Viera pretendía colocar a sus principales jugadores y fichajes para comenzar a diagramar el equipo para la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol del próximo 1° de febrero.

La planificación tricolor tenía fijado un amistoso con todos sus titulares a puertas cerradas ante Boston River este sábado 17 de enero de mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

El encuentro fue cancelado, según confirmaron a Referí desde el equipo rojiverde que dirige Israel Damonte.

Jadson Viera en Nacional vs Deportivo Maldonado
Jadson Viera en Nacional vs Deportivo Maldonado

Jadson Viera en Nacional vs Deportivo Maldonado

La razón es que Boston River debe jugar por cuartos de final de la Copa de la Liga AUF el domingo a las 19:00 ante Albion en el Parque Palermo.

Copa de la Liga AUF
COPA DE LA LIGA AUF

Copa de la Liga AUF: Nacional y Peñarol ya conocen sus rivales de cuartos de final y día, hora y cancha de sus partidos; mirá los detalles

Gonzalo Petit 
URUGUAYOS

La decisión que tomó Betis con el ex Nacional Gonzalo Petit, con un cambio de equipo en el actual período de pases de España

Nacional también debe jugar por ese torneo el día sábado a las 20:00 frente a Cerro Largo en el Parque Saroldi, pero con un equipo de suplentes y juveniles, como el que utilizó el martes ante Deportivo Maldonado.

La idea del cuerpo técnico tricolor era jugar dos partidos ese mismo día: en la mañana a puertas cerradas y con sus principales jugadores, y por la tarde por la Copa de la Liga AUF con un equipo alternativo.

Con la caída del amistoso ante Boston River está la opción de que Nacional consiga otro rival para un partido a puertas cerradas en Los Céspedes y, en caso de no encontrar adversario, colocar un equipo con más titulares y fichajes ante Cerro Largo FC en el Saroldi, lo que se definirá en las próximas horas.

La presentación de Nacional con todas sus figuras será en el partido del sábado 24 de enero en el Gran Parque Central por la Serie Río de la Plata cuyo rival todavía sigue sin definirse.

Temas:

Nacional jadson viera

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández
PEÑAROL

Peñarol no pagó la segunda cuota por el pase de Leonardo Fernández y el panorama económico del club se complica

Federico Valverde y Lamine Yamal 
ESPAÑA

La decisión del nuevo técnico de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, con el capitán del equipo, Federico Valverde

Martín Campaña firmó contrato con Liverpool
FÚTBOL

El destino del arquero Martín Campaña tras no aceptar ir a Wanderers y rescindir con Peñarol: firmó contrato con Liverpool

Hotel Fairmont Mayakoba, en Rivera Maya, fue elegido por la selección uruguaya para concentrar durante el Mundial 2026
MUNDIAL 2026

FIFA confirmó que la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa concentrará en un lujoso hotel de la Riviera Maya durante el Mundial 2026

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos