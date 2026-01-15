Nacional ya tiene rival para el partido en el que presentará a sus figuras en el Gran Parque Central, donde enfrentará a un ex Peñarol que jugó las recientes finales

Nacional ya tiene rival para el partido del próximo 24 de enero en el Gran Parque Central , en el que será la presentación de su principal equipo con las nuevas figuras en el plantel de Jadson Viera y que servirá como ensayo para la final ante Peñarol por la Supercopa Uruguaya.

El equipo con el que se medirá el tricolor será Colo Colo de Chile y el partido corresponderá a la Serie Río de la Plata 2025, la competencia de verano en la que los tricolores tendrán su estreno y, por el momento, único partido.

Según supo Referí, el partido ya tiene todos esos detalles confirmados, día, hora y cancha, y solo resta que se firmen los contratos para que se anuncie oficialmente en las redes sociales.

NACIONAL Se cayó el amistoso de Nacional en el que Jadson Viera iba a ver a sus principales jugadores y fichajes, y comenzaría a armar el equipo para la Supercopa Uruguaya ante Peñarol

URUGUAYOS La decisión que tomó Betis con el ex Nacional Gonzalo Petit, con un cambio de equipo en el actual período de pases de España

Dicho encuentro será la presentación del equipo tricolor con sus principales figuras y fichajes del período de pases, con la gran expectativa de los hinchas por ver a Maximiliano Silvera, quien llegó desde Peñarol, en su estreno con la camiseta blanca.

Maxi Silvera y Flavio Perchman Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy

Además, le servirá a Jadson Viera como test para el la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol del próximo 1° de febrero.

El entrenador ha decidió que en la Copa de la Liga AUF juegue un equipo con mayoría de juveniles y habituales suplentes, a la espera de que el once principal avance en los trabajos físicos con el objetivo del primer pico de forma en la Supercopa.

El regreso de Javier Méndez al Parque Central

La presencia de Colo Colo en el Gran Parque Central tendrá en el estadio tricolor al ex Peñarol Javier Méndez, quien días atrás fue anunciado como nuevo zaguero del equipo trasandino y que ya se sumó al plantel.

20251123 Javier Méndez y Eric Remedi Peñarol final de ida con Nacional Liga Auf Uruguaya 2025. Foto: Gastón Britos / Focouy Javier Méndez y Eric Remedi Foto: Gastón Britos / Focouy

El defensa viajó con el conjunto chileno que llegó este miércoles a Uruguay para jugar ante Olimpia de Paraguay este jueves a las 21:00 en el Franzini.

Javier Méndez en Colo Colo Javier Méndez en Colo Colo

El excarbonero enfrentó a Nacional en las pasadas finales de la Liga AUF Uruguaya, con un fallo en la primera de ellas en el Campeón del Siglo y su expulsión en el segundo tiempo, por lo que no estuvo en el partido de vuelta de la serie en el que los tricolores fueron campeones de la Liga AUF Uruguaya.