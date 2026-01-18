Dólar
El Observador / Básquetbol / PRESENCIA

Los espectadores de lujo que tuvo Nacional en Río de Janeiro en la Basketball Champions League Américas

En el Maracanazinho, Nacional tuvo presencia de dos hinchas futbolistas que juegan en Botafogo y la novia de uno de ellos

18 de enero 2026 - 21:54hs
Micaela Torres, Mateo Ponte y Lucas Villalba

Micaela Torres, Mateo Ponte y Lucas Villalba

Foto: FIBA

Nacional le ganó este domingo 90-74 a Obras Basket de Argentina en partido correspondiente a la segunda fecha de la segunda ventana del grupo B de la Basketball Champions League Américas. Con ese triunfo, el campeón del básquetbol uruguayo aseguró presencia en los cuartos de final del máximo certamen continental.

El equipo tricolor fue acompañado por 100 hinchas que dijeron presente en el Maracanaiznho de Río de Janeiro, estadio de Flamengo, organizador de la segunda ventana.

Cada grupo se juega en tres ventanas donde los tres componentes de cada serie juegan un triangular en cada una de ellas.

Ribair Rodríguez y Jadson Viera
Patricio Prieto
Ahora jugará este lunes a la hora 19.10 contra Flamengo y en caso de ganar, asegurará el primer lugar del grupo.

En febrero se jugará la tercera y última ventana en Buenos Aires.

Entre los hinchas que acompañaron a Nacional estuvieron el exjugador del club, Lucas Villalba, quien jugó todo el 2025 en los tricolores, tras llegar de Montevideo City Torque, y que para esta temporada 2025 fue vendido a Botafogo en US$ 3.300.000.

Villalba fue acompañado por Mateo Ponte, quien desde 2023 juega en Botafogo, campeón de la Copa Libertadores 2024.

Ponte se formó en Danubio pero es hincha de Nacional. De hecho en 2024 tuvo un cruce con jugadores de Peñarol en las semifinales de la Copa Libertadores y terminó expulsado, perdiéndose la final.

Ponte fue acompañado por su novia Micaela Torres, influencer en redes sociales, hincha de Goes en básquetbol y de Nacional en fútbol.

Los tres se colocaron arriba de una bandera que la barra de Nacional lleva a todos los partidos de básquetbol y que homenajea a Washington Simón, conocido como "el gordo Washi" quien fue coautor del crimen del hincha de Peñarol Hernán Fiorito y que fue asesinado por barras de Peñarol en la Vía Blanca en enero de 2022.

Nacional Lucas Villalba Mateo Ponte Micaela Torres

Washington Aguerre
Diego Aguirre
Santiago Beltrán y Abel Hernández
Diego Aguirre en Peñarol
