Los elogios y aplausos para el nuevo goleador de Peñarol, Brandon Álvarez, el saludo para Diego Aguirre y el orgullo de Julio Mozzo: "Los voy a llamar hombres"

Peñarol perdió por penales frente a Boston River en la semifinal de la Copa de la Liga AUF este viernes de noche en el Parque Viera, luego de igualar 2-2 en los 90 minutos, pero los aurinegros pueden celebrar que tienen a un goleador, Brandon Álvarez (18 años), que está pidiendo a gritos un lugar en el plantel principal.

El delantero que anotó los dos goles de su equipo este viernes y fue reemplazado a cuatro minutos del final por una molestia, por lo que no pudo participar en la definición por penales, se retiró aplaudido del campo de juego.

Brandon Álvarez volvió a convertir en este torneo amistoso de verano, esta vez dos goles en los que mostró toda su calidad para quitarse a los rivales de encima y mandar la pelota al fondo de la red.

Al finalizar el partido fue entrevistado en la transmisión de la televisión y dijo que el que jugaron ante Boston River, "fue un partido duro", y calificó a los futbolistas del sastre, como "un gran rival".

PEÑAROL Eduardo Zaidensztat pidió licencia en Peñarol pero seguirá como tesorero del club, ¿por qué y qué dice el reglamento del aurinegro?

TEMPORADA 2026 El clásico Nacional vs Peñarol de la Supercopa Uruguaya 2026 tiene fecha, horario tentativo y los hinchas compartirán la tribuna Olímpica

Brandon Álvarez en Peñarol vs Boston River Copa de la Liga AUF Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

Reconoció que "Peñarol dejó todo" y que por esa razón se retiraba contento de este partido.

"Peñarol siempre obliga a ganar. Hoy no nos tocó pero seguimos para adelante", dijo.

Luego, cuando le preguntaron sobre su futuro y la posibilidad de integrar el plantel principal de Peñarol, dijo: "Diego es un gran técnico y me quedo tranquilo por eso".

El orgullo de Julio Mozzo: "Ya no los voy a llamar pibes, los voy a llamar hombres"

En la misma transmisión, el entrenandor de Tercera división de Peñarol, Julio Mozzo, quien dirigió al equipo aurinegro que jugó la Copa de la Liga, destacó el trabajo que realizaron sus futbolistas.

"Me voy con orgullo. Ya no los voy a llamar pibes, los voy a llamar hombres. Dejaron la piel. Eso genera orgullo. También me voy con la bronca (del resultado). Los muchachos cumplieron. Rindieron. Estuvieron a la altura con un equipo de primera. Ahora a seguir trabajando y mejorando".

Mozzo reconoció que varios de los futbolistas de Tercera división que jugaron este viernes en la semifinal de la Copa de la Liga AUF "están pdiendo pista y hoy lo dejaron demostrado no solo con la entrega y la actitud sino que cuando juegan lo hacen muy bien".

Para Peñarol fue el último partido en esta pretemporada y su próxima presentación será en la Supercopa Uruguaya que jugará el 1 de febrero a la hora 20.30 en el Estadio Centenario en el clásico frente a Nacional.