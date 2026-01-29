Dólar
Nacional / JUDICIAL

Gabriela Fossati retoma la abogacía y manifestó su voluntad de defender al motociclista atropellado por Carlos Negro

"Estoy a disposición. Si quiere, que me contacte", escribió la exfiscal en redes sociales

29 de enero 2026 - 9:25hs
Gabriela Fossati, el último día de trabajo en la Fiscalía
A fines de 2022, la entonces fiscal Gabriela Fossati quedó en el centro de la escena pública al asumir la investigación del denominado caso Astesiano, una de las causas judiciales de mayor impacto político de los últimos años en Uruguay.

Uno de los aspectos más sensibles del expediente fue el manejo de información vinculada al presidente Luis Lacalle Pou, dado que Alejandro Astesiano se desempeñaba como jefe de la seguridad presidencial y mantenía con el mandatario numerosos intercambios registrados en sus teléfonos celulares. En ese contexto, surgieron cuestionamientos hacia la fiscal, a quien algunos sectores acusaron de haber “blindado” al presidente.

Las críticas se intensificaron tras la renuncia de Fossati a la Fiscalía y su posterior ingreso a la actividad política, primero en el Partido Nacional, donde integró una lista durante la precandidatura de Laura Raffo, y luego, en 2024, tras las elecciones internas, en el Partido Colorado, donde militó para el entonces presidenciable Andrés Ojeda.

Regreso al ejercicio de la abogacía

Ahora, la exfiscal vuelve al ámbito jurídico. Según informó este jueves el semanario Búsqueda, Fossati retomará el ejercicio de la abogacía luego de haber tramitado en diciembre su reingreso a los juzgados.

En este nuevo rol, podría quedar enfrentada a un antiguo colega: el ministro del Interior, Carlos Negro, quien hasta el año pasado también se desempeñaba como fiscal.

El accidente y una posible representación

A través de la red social X, Fossati manifestó su voluntad de asumir la representación del motociclista que resultó lesionado tras ser embestido por el jerarca en un siniestro de tránsito ocurrido el pasado viernes.

Tal como informó en su momento El Observador, Negro tenía la libreta de conducir vencida al momento del accidente. No obstante, en declaraciones al semanario Búsqueda, Fossati señaló que hasta el momento nadie del entorno del motociclista se ha comunicado con ella para avanzar en esa eventual representación legal.

