El gobierno uruguayo pautó un suplemento especial en un diario de EEUU para promover las inversiones en el país

El gobierno uruguayo pautó un suplemento especial en el diario estadounidense USA Today para promocionar al país como destino de inversión extranjera , destacando su estabilidad política y económica, infraestructura digital y oportunidades en múltiples sectores.

USA Today es uno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional y en los últimos años ha oscilado entre el cuarto y quinto puesto entre los diarios más vendidos en ese país.

La publicación se da en momentos en los que el gobierno uruguayo analiza las necesidades de los inversores estadounidenses. La agencia Uruguay XXI, por ejemplo, realizó recientemente una encuesta dirigida a empresas estadounidenses que operan en Uruguay para conocer cuál era su visión respecto al clima de negocios en el país.

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Tal como informó El Observador , 61 empresas respondieron a la encuesta en un total de 244 identificadas como operativas en el país. De ese grupo que respondió, 79% dijo estar satisfecha o muy satisfecha con Uruguay. Menos del 10% se declaró insatisfecho o muy insatisfecho, y 12% no se declaró ni satisfecho ni insatisfecho con su operación en Uruguay.

Si bien los niveles de satisfacción presentados son "muy altos", a juzgar por los realizadores de la encuesta, la agencia encontró algunos desafíos, como el tiempo de demanda para la realización de trámites, entre otros aspectos como el acceso a mercados y las exoneraciones e incentivos.

El suplemento especial en USA Today

El suplemento, titulado "Latin America's resilience and stability", presenta a Uruguay como "un país que se destaca globalmente por su estabilidad macroeconómica y madurez política".

La publicación incluye entrevistas con autoridades del gobierno como el canciller Mario Lubetkin, la ministra de Industria Fernanda Cardona y el ministro de Ganadería Alfredo Fratti.

Lubetkin enfatizó en la pieza que el objetivo es que Uruguay "mantenga su estabilidad en términos de confiabilidad y prestigio en el mundo". El canciller destacó que América Latina y el Caribe son "la única región en paz, sin guerras", reforzando el compromiso uruguayo con la estabilidad y el desarrollo.

La directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira, sostuvo que el "principal atributo" por el cual las empresas extranjeras operan en Uruguay es la "estabilidad política, económica y social". Ferreira enfatizó que los gobiernos podían cambiar, pero no las "condiciones y reglas de juego".

El suplemento resalta la infraestructura digital uruguaya como un diferencial competitivo. Según la publicación, Uruguay fue el primer país de América Latina en desplegar fibra óptica hasta el hogar a nivel nacional, con ANTEL alcanzando 94% de cobertura. El presidente de la empresa estatal, Alejandro Paz, indicó que "aproximadamente 40% del tráfico móvil ya se transporta por 5G".

En el sector construcción, el presidente de la Cámara Uruguaya de la Construcción, Alejandro Ruibal, proyectó inversiones por US$ 8.900 millones en proyectos de infraestructura hasta 2029, incluyendo saneamiento, hospitales y centros de datos.

El agro uruguayo aparece como modelo de trazabilidad y sostenibilidad. Fratti explicó que los 12 millones de cabezas de ganado del país están electrónicamente identificadas desde el nacimiento hasta la exportación. "Tenemos una especie de sistema de doble inspección", señala el ministro, separando controles sanitarios y de calidad.

La pieza también destaca el sector vitivinícola, con cerca de 180 bodegas que exportan vinos premium liderados por la varietal Tannat. El documento menciona que el sector vinícola "se transformó de producción local a una industria boutique respetada internacionalmente".