Patrullera ROU Huracán de la Armada no sufrió daños estructurales en maniobra accidentada de diciembre

La patrullera ROU 10 Huracán no se deformó ni sufrió daños estructurales cuando personal de la Armada la dañó al intentar vararla en dique seco, en diciembre.

Una revisación completa a la que acaba de ser sometida la patrullera concluyó que “tanto el eje de estribor como el eje de babor no presentan desviaciones, saltos ni indicios de deformación”, señalan las conclusiones del estudio, a las que accedió El Observador.

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La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, manifestó que es posible que el barco aún no esté en condiciones de navegar porque aún se evalúa si hay daños menores necesarios de reparación.

La ROU 10 Huracán, donada en 2024 por Corea del Sur, es el navío más veloz de la Armada y fue dañado el 24 de diciembre cuando se lo intentó ingresar a dique seco.

Según informó Lazo, “durante la maniobra de varada en dique apoyó mal en la cuna y se decidió abortar el ingreso para evaluar posibles averías”.

Una cuna es el soporte diseñado para que el buque se apoye cuando no está en el agua. Según explicó la ministra, “la ROU10 apoyó bien la proa, pero la popa apoyó mal y tocaron los dos ejes”.

Los ejes son una de los componentes más importantes de un barco: son las barras de metal que trasmiten el movimiento de los motores hasta las hélices. Cuando un buque está a flote, todo el peso se reparte a lo largo y ancho de la parte del casco que está sumergida. Cuando se vara en seco, el peso debe descargarse en determinados puntos ya fijados al diseñarlo. Nunca pueden apoyarse en las líneas de ejes. Si por un error algún eje queda apoyado, todo el peso del buque se descarga allí y el eje se puede deformar y hasta atravesar el casco.

La patrullera no ha navegado desde el accidente. En una nota publicada en la web de la Presidencia cuando fue sumada a la flota de la Armada en 2024 se indicó sus funciones son: “tareas de control de fronteras, protección de las aguas territoriales y lucha contra la pesca ilegal y operaciones de búsqueda y rescate”.

Para revisar el estado de la patrullera fue necesario vararla en dique seco. Esta vez la maniobra se hizo en forma correcta.

La situación ocurre mientras el gobierno y la oposición se enfrentan en el Parlamento y ante la opinión pública por la fallida compra de dos nuevas patrulleras oceánicas, encargadas al astillero gallego Cardama.

La Huracán tiene 33 metros de eslora y 6,9 de manga. Puede navegar a velocidades superiores a 30 nudos (55 km/h). Está equipada con un cañón de 40 mm, dos de 20 mm y dos ametralladoras.

Las OPV encargadas al astillero Cardama debían tener 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga, con un cañón de 30 mm y dos ametralladoras. Su velocidad máxima prevista es de 24 nudos.

Días atrás, el Ministerio de Defensa Nacional respondió a un pedido de informes del diputado nacionalista Gabriel Gianoli manifestando que la información sobre todo el accidente de la patrullera Huracán “es reservada” y por lo tanto no puede ser conocida.

A fin de año, Gianoli había realizado un pedido de acceso a la información pública preguntando qué había ocurrido con la patrullera en el accidente de diciembre, cuánto tiempo estaría el barco sin navegar, si se había realizado una investigación de urgencia y qué resultado había arrojado.