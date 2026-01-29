Dólar
La dura patada de Matías Viña que le costó la roja en su debut en el Monumental: tenía amarilla y no estará con River Plate ante Rosario Central

El uruguayo se perderá el próximo partido ante Rosario Central de Ángel Di María; mirá el video

29 de enero 2026 - 8:54hs

La dura patada de Matías Viña que le costó la roja en su debut en el Monumental

El lateral de la selección uruguaya, Matías Viña, tuvo un debut agridulce en el Monumental, el mítico estadio de River Plate, su nuevo club, al irse expulsado a los 56 minutos del partido que los millonarios le ganaron por 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino.

Captura de pantalla 2026-01-29 083132

El defensa tenía tarjeta amarilla desde los 47’ y tuvo una entrada fuerte y a destiempo que le costó la segunda cartulina y la roja.

Con su equipo ganando por 2-0 con dos goles del colombiano Juan Fernando Quintero, Viña se fue a los vestuarios.

Dura patada de Matías Viña que le costó la roja en su debut en el Monumental

Dura patada de Matías Viña que le costó la roja en su debut en el Monumental

El uruguayo no podía creer la decisión del juez, mientras que el entrenador Marcelo Gallardo también puso mala cara al ver la expulsión de unos de sus refuerzos, en su segundo partido oficial.

Matías Viña debutó con River Plate argentino en el Gran Parque Central y se tomó una foto con su hija en el túnel tricolor
FÚTBOL

El mensaje de Matías Viña, nuevo jugador de River Plate argentino, desde el Gran Parque Central y previo a enfrentar a Peñarol

Matías Viña en su debut con la camiseta de River Plate
ARGENTINA

Matías Viña debutó oficialmente con River Plate, que venció 1-0 a Barracas Central en el arranque de la Liga Profesional Argentina

Se pierde el partido ante Rosario Central

Con este triunfo, River comparte el liderato de la Zona B con Independiente Rivadavia de Mendoza, que el martes derrotó por 1-2 a domicilio a Huracán, mientras que en el extremo opuesto de esta tabla quedó Racing Club, tras acumular este miércoles su segunda derrota en fila al caer por 1-2 ante Rosario Central, que se impuso gracias a tantos de Ángel Di María y Alejo Véliz, mientras que Adrián ‘Maravilla’ Martínez descontó.

X2Twitter.com_G_yuaLvbUAQvmDI

En la próxima fecha, River visitará a Rosario Central el próximo domingo 1° de febrero por la tercera fecha, partido en el que no estará Viña.

Además, Gallardo no podrá contar con Marcos Acuña, otro de los laterales del equipo.

Matías Viña River Plate Gimnasia y Esgrima La Plata Rosario Central

