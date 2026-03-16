Piloto de motocross murió en una jornada de entrenamientos de velocidad en tierra en Rocha

Entrenamiento en la pista de velocidad en tierra de Castillos, Rocha, este domingo

Un piloto de motocross murió este domingo en un entrenamiento de velocidad en tierra realizado en Castillos, Rocha , en una jornada en la que se inauguraba un nuevo circuito en dicha localidad.

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Se trata de Marcos Rodríguez, de 57 años , motociclista oriundo de Maldonado , según informaron medios de ese departamento.

La organización del evento Circuito de Campeones, en el que se estrenaba este trazado en Castillos y que contó con la presencia de decenas de pilotos de diferentes edades, así como de familias y allegados, confirmó el trágico hecho.

La pista de velocidad en tierra de Castillos, Rocha

La pista de velocidad en tierra de Castillos, Rocha

“Cómo es de público conocimiento, quizás todos o la mayoría ya se enteraron, l amentablemente en la jornada de entrenamientos de hoy falleció el piloto Marcos Rodríguez , cuando fue un evento hecho con el objetivo de diversión y entretenimiento para los pilotos y público, pero lamentablemente no fue así”, indicaron.

La pista de velocidad en tierra de Castillos, Rocha La pista de velocidad en tierra de Castillos, Rocha

Además, agradecieron a los médicos que estuvieron en el evento. “Queremos expresar nuestro agradecimiento al personal de ASSE Castillos por su presencia durante la jornada de entrenamientos de hoy y por el rápido accionar que tuvieron ante el lamentable accidente ocurrido”.

“Destacamos y agradecemos especialmente la atención brindada por su profesionalismo, rapidez y, sobre todo, por la calidad humana demostrada en un momento tan difícil. Asimismo, hacemos extensivo este reconocimiento tanto al equipo que estuvo presente en el lugar como a todos los funcionarios que se encontraban cumpliendo tareas en el hospital y colaboraron de una u otra manera”, indicaron en una comunicado.

Entrenamiento en la pista de velocidad en tierra de Castillos, Rocha Entrenamiento en la pista de velocidad en tierra de Castillos, Rocha, este domingo

Los organizadores también hicieron un llamado a la colaboración para ayudar a la familia de Rodríguez.

La pista de velocidad en tierra de Castillos, Rocha La pista de velocidad en tierra de Castillos, Rocha

“Sabemos que hemos creado una hermosa comunidad y estamos enormemente agradecidos por lo que fue la jornada de hoy por su apoyo y por todas las personas que se pusieron a las órdenes, de verdad no nos quedan más palabras que de agradecimiento. Y por supuesto que estamos a las órdenes, y sentimos mucho lo que pasó”, indicaron desde la organización.