Matías Viña debutó con River Plate, que venció 1-0 a Barracas Central en el arranque de la Liga Profesional Argentina

El lateral uruguayo Matías Viña debutó con la camiseta de River Plate este sábado, en la victoria del millonario por 1-0 contra Barracas Central por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina.

El partido se definió a los 59 minutos. Juan Fernando Quintero envió un centro de tiro libre al vértice derecho del área chica rival, donde apareció Gonzalo Montiel , que con un cabezazo puso el 1-0 definitivo.

Viña, que llegó a River proveniente del Flamengo, arrancó como titular en el lateral izquierdo millonario y disputó los 90 minutos del encuentro. Fue amonestado a los 76 minutos.

Tras su recuperación de la lesión de ligamentos cruzados, Viña casi no contó con minutos en su última temporada en Flamengo. Solo jugó 342 minutos repartidos en diez partidos, que le sirvieron para consagrarse campeón del Brasileirao y la Copa Libertadores (aunque no tuvo minutos en esta competencia).

La última vez que completó 90 minutos fue con la camiseta de la selección uruguaya, el pasado 10 de setiembre ante Chile, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

A nivel de clubes, el último partido completo de Viña fue el 2 de junio de 2024, día en el que Flamengo venció 6-1 al Vasco da Gama por la séptima fecha de la liga de aquel año.