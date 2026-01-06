Lo último de River Plate: Matías Viña se sumó a la pretemporada de Marcelo Gallardo y Armani no estará ante Peñarol

Tyc Sports

River Plate puso primera en la pretemporada de cara al 2026, luego de un pésimo año en lo deportivo en el que obtuvo la clasificación a la Copa Sudamericana, y hace escasos días llegó a San Martín de los Andes, en el sur de Argentina, donde habitualmente se aloja en esta época y ya con la presencia del uruguayo Matías Viña.

Matías Viña Flamengo Pese a que aún no se hizo oficial el acuerdo y el club no anunció su llegada, el uruguayo ya se unió al resto del plantel y el pasado lunes tuvo su primer entrenamiento con el grupo y bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

river Entrenamiento de River Plate River Plate Luego de haber cerrado las llegadas de Fausto Vera de Atlético Mineiro y Aníbal Moreno desde Palmeiras, el Millonario sumó su tercer refuerzo en este mercado de pases que es Matías Viña, quién llega a préstamo desde el Flamengo como reciente campeón de la Copa Libertadores con cargo de 500 mil dólares y una opción de compra que asciende a cinco millones de dólares.

Viña competirá mano a mano con Marcos Acuña en el lateral izquierdo, uno de los jugadores más regulares de River Plate durante el 2025 y que recientemente sufrió una lesión, por lo que el uruguayo podría tener su debut en alguno de los próximo amistosos frente a Millonarios de Colombia el 11 de enero y ante Peñarol el 17.

La otra baja de River Plate para los amistosos Además de Acuña, Franco Armani sufrió una lesión muscular en el gemelo derecho y el diagnóstico preliminar estima una inactividad de al menos tres semanas. Este plazo coincide con el estreno de River en el Torneo Apertura ante Barracas Central, lo que pone en serio riesgo su presencia en el debut oficial del 2026 y confirma que no estará en condiciones de enfrentar a Peñarol en el amistoso de pretemporada.