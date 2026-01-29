Fuerte operativo policial en barrio Marconi terminó con armas incautadas, balaceras y un delincuente herido

El miércoles en la tarde tuvo lugar en el barrio Marconi un fuerte operativo policial tras detectarse en la zona reiterados disparos de arma de fuego , informó el director de la Policía Nacional , José Manuel Azambuya, en rueda de prensa.

"Hacía mucho tiempo que veníamos coleccionando información a los efectos de poder operar allí, tomando como evidencia muchos disparos que fueron detectados a través del sistema ShotSpotter y eso culminó en toda la evidencia", explicó.

En este marco, y tras derivar la información a la Fiscalía, esta entregó la pasada jornada las órdenes de allanamiento que fueron ejecutadas de forma inmediata.

Mediante dichas órdenes y según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado, el objetivo era "realizar un abordaje integral de la situación" en la zona, "orientado a restablecer el orden público y garantizar la seguridad, previniendo nuevos incidentes" .

Durante el desarrollo de dicho operativo, y según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4), tuvo lugar una balacera que terminó con una persona herida.

El hecho se desarrolló sobre las calles Guarapirú y Burgueños. Los efectivos policiales incautaron armas y decenas de vainas de arma.

Más específicamente, se encontró e incautó una pistola Glock carente de numeración, 15 cartuchos calibre 7,62 x 51 mm, 44 vainas de distintos calibres, 194 gramos de sustancia amarillenta, tres gramos de sustancia vegetal, una balanza de precisión, 11.891 pesos uruguayos, cuatro teléfonos celulares, una moto Zanella Sapucai 200, requerida, y una moto, marca Kioto, requerida.

Además, los oficiales detuvieron en el lugar a un hombre de 60 años carente de requisitorias y antecedentes.

El herido, un hombre de 30 años, fue derivado a la policlínica de Capitán Tula con tres impactos de bala en el cuerpo.

En el lugar trabajó personal de la Guardia Republicana, efectivos de Zona Operacional III, Policía Científica, entre otros organismos.