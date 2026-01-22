Autos destrozados, corridas y pedradas: los videos de los incidentes entre hinchas de Peñarol y Colo Colo y el reporte de Policía en un nuevo episodio violento en partidos de verano

Incidentes entre hinchas de Peñarol y Colo Colo

El partido Peñarol vs Colo Colo de este miércoles por la Serie Río de la Plata tuvo incidentes previos en las inmediaciones del Estadio Centenario, donde a las 21:00 se jugó el partido que tuvo más de 30.000 espectadores en la tribuna.

Como informó Referí, en la antesala del encuentro hubo cruces y corridas entre hinchas de ambos equipos , en calles cercanas a la zona de acceso a la Tribuna Ámsterdam, para la que la parcialidad carbonera agotó las entradas.

Los barras se enfrentaron con lanzamientos de proyectiles, lo que llevó a que interviniera la Policía, con lanzamiento de balas de goma para disuadir.

Además, varios autos estacionados en esa zona resultaron con destrozos .

Los primeros reportes de la Policía confirmaron que no hubo lesionados ni detenidos por el episodio.

Además, se agrega que una veintena de hinchas de Colo Colo provocaron daños a vehículos y se los disuadió para evitar que escalara el enfrentamiento con parciales de Peñarol.

20260121 Hinchas de Colo Colo, barra hinchada, Tribuna Colombes, Estadio Centenario Serie Río de la Plata. Foto: Gastón Britos/Focouy (2) Hinchas de Colo Colo Foto: Gastón Britos/Focouy

Dentro del estadio, los barras trasandinos fueron neutralizados por la Policía cuando intentaron realizar disturbios.

Luego del partido no hubo incidentes.

Nuevo lío en torneos de verano con hinchas extranjeros

Como informó Referí, una vez más el torneo de pretemporada Serie Río de la Plata, que se disputa en Uruguay desde 2022, se ve manchado por acciones de violencia cometidas por los barras que llegan desde el extranjero.

Este miércoles las puertas del Estadio Centenario se abrieran recién a la hora 19.30 cuando ya había cientos de hinchas de Peñarol haciendo cola en las afueras del Centenario, ubicado en el Parque Batlle, en el corazón de Montevideo. Eso ya enrareció el ambiente.

20260121 Hinchas hinchada Colo Colo tribuna Colombes bengalas barra brava Serie Río de la Plata. Foto: Gastón Britos/Focouy Hinchas de Colo Colo Foto: Gastón Britos/Focouy

Cuando un largo contingente de hinchas de Peñarol esperaba para entrar la tribuna Ámsterdam, pasó un grupo de parciales de Colo Colo que los atacó.

Eso generó la inmediata reacción de hinchas de Peñarol, pero también la intervención de la Policía. Esta se enfrentó con hinchas carboneros.

Se produjeron corridas por el Club de Tiro y el Parque Méndez Piana, escenarios deportivos cercanos al Estadio Centenario.

Los hinchas de Colo Colo también cometieron algunas tropelías por comercios cercanos al estadio.

Hubo un vallado previsto en la tribuna Olímpica para separar a los parciales de Peñarol que se ubiquen en esa tribuna de los barras de Colo Colo que estarán apostados en la tribuna Colombes.

Líos en el verano

El año pasado, barras de Colo Colo se enfrentaron con sus pares de Huracán y hubo un herido de entidad.

Antes, los seguidores de Colo Colo se enfrentaron con los de Universidad Católica de Chile, en ocasión de un partido contra Unión de Santa Fe.

A pesar de todos estos antecedentes, los hinchas permanecieron sin ningún tipo de problemas en Uruguay.

El 21 de enero de 2025, barras de Unión le robaron camisetas a sus propios jugadores en el estadio Luis Franzini, un escenario donde se han vivido escenas dantescas en los últimos años.

Días atrás en la previa del partido entre Millonarios de Colombia y River Plate argentino en el Gran Parque Central, hubo líos entre hinchas del equipo cafetero y de Nacional al cruzarse en las inmediaciones del estadio albo, donde suelen parar parciales bolsos. En el cruce hubo un herido de bala.

El turismo de barras volvió a escribir páginas de violencia este miércoles.