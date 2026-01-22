Autos destrozados, corridas y pedradas: los videos de los incidentes entre hinchas de Peñarol y Colo Colo y el reporte de Policía en un nuevo episodio violento en partidos de verano
Los barras se enfrentaron en las afueras del Estadio Centenario con lanzamientos de proyectiles, lo que llevó a que interviniera la Policía
22 de enero 2026 - 10:02hs
Incidentes entre hinchas de Peñarol y Colo Colo
El partido Peñarol vs Colo Colo de este miércoles por la Serie Río de la Plata tuvo incidentes previos en las inmediaciones del Estadio Centenario, donde a las 21:00 se jugó el partido que tuvo más de 30.000 espectadores en la tribuna.
Los primeros reportes de la Policía confirmaron que no hubo lesionados ni detenidos por el episodio.
Además, se agrega que una veintena de hinchas de Colo Colo provocaron daños a vehículos y se los disuadió para evitar que escalara el enfrentamiento con parciales de Peñarol.
Dentro del estadio, los barras trasandinos fueron neutralizados por la Policía cuando intentaron realizar disturbios.
Luego del partido no hubo incidentes.
Líos entre hinchas de Peñarol y Colo Colo
Nuevo lío en torneos de verano con hinchas extranjeros
Como informó Referí, una vez más el torneo de pretemporada Serie Río de la Plata, que se disputa en Uruguay desde 2022, se ve manchado por acciones de violencia cometidas por los barras que llegan desde el extranjero.
Este miércoles las puertas del Estadio Centenario se abrieran recién a la hora 19.30 cuando ya había cientos de hinchas de Peñarol haciendo cola en las afueras del Centenario, ubicado en el Parque Batlle, en el corazón de Montevideo. Eso ya enrareció el ambiente.
Cuando un largo contingente de hinchas de Peñarol esperaba para entrar la tribuna Ámsterdam, pasó un grupo de parciales de Colo Colo que los atacó.
Eso generó la inmediata reacción de hinchas de Peñarol, pero también la intervención de la Policía. Esta se enfrentó con hinchas carboneros.
Se produjeron corridas por el Club de Tiro y el Parque Méndez Piana, escenarios deportivos cercanos al Estadio Centenario.
Los hinchas de Colo Colo también cometieron algunas tropelías por comercios cercanos al estadio.
Hubo un vallado previsto en la tribuna Olímpica para separar a los parciales de Peñarol que se ubiquen en esa tribuna de los barras de Colo Colo que estarán apostados en la tribuna Colombes.