Boca Juniors rechazó una oferta de un club europeo por su figura Exequiel Zeballos; mirá los detalles

La dirigencia de Boca Juniors, comandada por Juan Román Riquelme, rechazó una oferta del CSKA de Moscú de Rusia por su figura Exequiel Zeballos, la cual ascendía a 10 millones de dólares, pero desde el Xeneize dejaron en claro que el Changuito solo saldrá por al valor de la clausula de rescisión, que es de 20 millones.

Zeballos está atravesando su mejor momento con la camiseta de Boca y, junto con Leandro Paredes, es la gran figura del equipo junto tras un final del 2025 espectacular, en el que fue uno de los mejores del torneo argentino y se dio el lujo de convertir su primer gol en un Superclásico ante River Plate para clasificar a la Copa Libertadores.

Su magnífico nivel provocó que varios clubes europeos posaran sus ojos en él. Por el momento, el único que realizó un ofrecimiento fue el CSKA de Moscú, equipo donde militan los argentinos Luciano Gondou y Ramiro Di Luciano.

Boca Juniors mantiene su postura firme La postura de Boca es clara: únicamente se va por la cláusula de 20 millones de dólares, colocada en agosto del 2022 durante su última renovación contractual. De hecho, en el club tienen la intención de extender su vínculo, que vence el 31 de diciembre de este año, y mejorar su cláusula de rescisión, por lo que las charlas entre las partes comenzarán en breve.

Zeballos Exequiel Zeballos celebrado su gol con Boca Juniors ante River Plate EFE Si bien Paredes se lleva todos los ojos, la gran figura y la pieza fundamental de Boca es Zeballos, quién creció muchísimo en confianza y madurez bajo las órdenes de Claudio Úbeda y fue vital para que Boca clasifique a la Copa Libertadores 2026, luego de estar dos años sin disputarla. Perder a Zeballos sería un golpe durísimo para Boca, que este lunes obtuvo un plazo de 10 días para incorporar futbolistas debido a la operación de Rodrigo Battaglia. Según diversos medios, el CSKA volverá a la carga en los próximos días con una oferta superior a la que ya acercó.