El mensaje de Edinson Cavani en redes mientras se recupera de su lesión en Boca Juniors

El delantero uruguayo Edinson Cavani publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que expresó sus ganas de volver a jugar en Boca Juniors , mientras atraviesa la última etapa de su puesta a punto, tras una lumbalgia que no le permitió entrenarse con normalidad durante la pretemporada y que lo condicionó gran parte del 2025.

"Qué ganas de estar" , escribió el delantero uruguayo en su cuenta de Instagram reposteando un video del club sobre sus entrenamientos. Esta semana completó ejercicios con pelota y grupales, aunque la decisión del cuerpo técnico es no apresurar su retorno y por eso no está entre los citados para el choque frente a Newell's de este domingo (La Bombonera, hora 19.15).

El último año Cavani disputó solo 23 partidos y los problemas físicos lo persiguieron a tal punto que se perdió gran parte de los encuentros importantes del xeneize. Este inicio del 2026 no estuvo en los amistosos ya que no había realizado la pretemporada a la par de sus compañeros y aún no tiene fecha de regreso.

Hay que resaltar que Claudio Úbeda , entrenador de Boca, tuvo varias complicaciones para armar el ataque en los últimos partidos debido a que además del Matador , también se encuentran lesionados Miguel Merentiel y Milton Giménez . Por eso la dirigencia busca un centrodelantero como refuerzo.

Medios argentinos apuntaron a la posible llegada de Matías Arezo, delantero que firmó a mediados de este mes una nueva cesión a préstamo, por un año, desde Gremio de Porto Alegre.

Aunque está más cerca, no se sabe cuándo volverá Cavani a las canchas. Su último partido fue ante Argentinos Juniors, por los cuartos de final del Clausura pasado en La Bombonera.

Merentiel, en tanto, podría volver ante Vélez el 8 de febrero, mientras que lo de Giménez es incierto ya que podría llegar a ser operado.