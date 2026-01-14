Sin Edinson Cavani y con Miguel Merentiel: el primer once de Boca Juniors del 2026 para el amistoso ante Millonarios
Boca Juniors se mide ante Millonarios en un partido amistoso en honor a Miguel Ángel Russo y Edinson Cavani no fue convocado
14 de enero 2026 - 9:20hs
Boca Juniors afronta este miércoles el primer compromiso del 2026, en un amistoso ante Millonarios de Colombia en honor a Miguel Ángel Russo, y el entrenador Xeneize Claudio Úbeda diagrama el primer once inicial con la ausencia de Edinson Cavani entre los convocados por su lesión, pero con la presencia de Miguel Merentiel.
El club emitió un parte médico oficial en el cual comunica que Cavani presenta lumbalgia, la molestia que viene arrastrando desde mediados de setiembre del 2025 y que aún no le permitió en esta pretemporada entrenar a la par de sus compañeros, por lo que el uruguayo no integra la lista de convocados para el duelo frente a Millonarios.
Con el Torneo Apertura a la vuelta de la esquina, este miércoles se enfrentará a Millonarios en La Bombonera a las 19 horas en el marco de un amistoso especial: se jugará la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al fallecido exentrenador xeneize, y todo parece indicar que Úbeda cambiaría el esquema habitual que ha utilizado.
El posible once de Boca Juniors con cambio de esquema
En función del ensayo formal que se desarrolló el lunes en el predio de Ezeiza, tras el día libre del plantel, todos los caminos conducen a que habrá algunas sorpresas en la formación en relación con la que cerró el 2025 ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura.
En ese caso, las novedad más relevante en Boca pasa por la presencia de Ander Herrera desde el arranque, además del cambio de dibujo táctico. El cuerpo técnico rompería con el 4-4-2 utilizado en el cierre del Clausura y apostaría por un 4-3-3 bien marcado: un solo nueve de referencia, extremos bien abiertos y un mediocampo con mucha asociación y dinámica. Mientras que, en el extremo derecho, persiste la única incógnita: Kevin Zenón o Brian Aguirre.
Este cambio de esquema se acopla a los jugadores fundamentales en Boca y que suelen ser titulares como es el caso de Leandro Paredes o Miguel Merentiel junto a Exequiel Zeballos, una de las máximas figuras de la última parte del año del Xeneize.
De esta manera, el once sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón o Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.