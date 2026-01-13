Preocupación en Boca Juniors: Edinson Cavani sigue entrenando diferenciado en la previa del primer amistoso
Edinson Cavani sigue con molestias en la zona lumbar desde mediados del 2025 y en esta pretemporada de Boca Juniors no entrenó a la par del grupo
13 de enero 2026 - 9:02hs
Edinson Cavani
@ECavaniOfficial
En la recta final de la pretemporada que está realizando Boca Juniors en el predio situado en Ezeiza, a una semana de que comience el Torneo Apertura, el entrenador Claudio Úbeda aún no pudo contar con Edinson Cavaniya que aún continúa entrenando de manera diferenciada por las molestias físicas que arrastra.
En la antesala del primer amistoso del año, ante Millonarios este próximo miércoles desde las 19 en La Bombonera, el cuerpo técnico se encontró con varios contratiempos físicos que le impidieron trabajar con el grupo completo, entre ellos Cavani.
Edi, Rodrigo Battaglia y el chileno Carlos Palaciosaún no entrenaron con el resto del plantel por distintas molestias físicas y, con este panorama y a esta hora, los tres están descartados para el compromiso ante Millonarios de Colombia, un duelo que será en honor a Miguel Ángel Russo quien es un emblema de ambas instituciones.
Preocupa la situación de Edinson Cavani
Puertas adentros y en el cuerpo técnico Xeneize el caso que más inquieto los mantiene es el de Cavani. El delantero uruguayo arrastra un problema lumbar desde el cierre del Torneo Clausura a fines del 2025, esto teniendo en cuenta que posteriormente transitó distintas lesiones musculares que lo marginaron bastante tiempo.
El exdelantero del PSG no logra sostener continuidad junto al resto del plantel Y tras algunos intentos por reincorporarse, sufrió una recaída y ni siquiera participó de la práctica de fútbol formal de la semana pasada.
Este manejo parece haberse vuelto habitual. Mucho trabajo aparte y una planificación enfocada en llegar a las convocatorias, con la chance de sumar minutos desde el banco. No es casualidad que el atacante no sea titular desde mediados de septiembre.