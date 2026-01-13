Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BOCA JUNIORS

Preocupación en Boca Juniors: Edinson Cavani sigue entrenando diferenciado en la previa del primer amistoso

Edinson Cavani sigue con molestias en la zona lumbar desde mediados del 2025 y en esta pretemporada de Boca Juniors no entrenó a la par del grupo

13 de enero 2026 - 9:02hs
Edinson Cavani

Edinson Cavani

@ECavaniOfficial

En la recta final de la pretemporada que está realizando Boca Juniors en el predio situado en Ezeiza, a una semana de que comience el Torneo Apertura, el entrenador Claudio Úbeda aún no pudo contar con Edinson Cavani ya que aún continúa entrenando de manera diferenciada por las molestias físicas que arrastra.

En la antesala del primer amistoso del año, ante Millonarios este próximo miércoles desde las 19 en La Bombonera, el cuerpo técnico se encontró con varios contratiempos físicos que le impidieron trabajar con el grupo completo, entre ellos Cavani.

Edi, Rodrigo Battaglia y el chileno Carlos Palacios aún no entrenaron con el resto del plantel por distintas molestias físicas y, con este panorama y a esta hora, los tres están descartados para el compromiso ante Millonarios de Colombia, un duelo que será en honor a Miguel Ángel Russo quien es un emblema de ambas instituciones.

Preocupa la situación de Edinson Cavani

Puertas adentros y en el cuerpo técnico Xeneize el caso que más inquieto los mantiene es el de Cavani. El delantero uruguayo arrastra un problema lumbar desde el cierre del Torneo Clausura a fines del 2025, esto teniendo en cuenta que posteriormente transitó distintas lesiones musculares que lo marginaron bastante tiempo.

claudio ubeda diagramo el primer 11 de boca juniors con la ausencia de edinson cavani
BOCA JUNIORS

Claudio Úbeda diagramó el primer 11 de Boca Juniors con la ausencia de Edinson Cavani

Jadson Viera, entrenador de Nacional
NACIONAL

Boca Juniors, de Edinson Cavani, anunció un amistoso de verano ante Nacional; mirá la fecha y el novedoso lugar del partido

Edinson Cavani
Edinson Cavani

Edinson Cavani

El exdelantero del PSG no logra sostener continuidad junto al resto del plantel Y tras algunos intentos por reincorporarse, sufrió una recaída y ni siquiera participó de la práctica de fútbol formal de la semana pasada.

Este manejo parece haberse vuelto habitual. Mucho trabajo aparte y una planificación enfocada en llegar a las convocatorias, con la chance de sumar minutos desde el banco. No es casualidad que el atacante no sea titular desde mediados de septiembre.

Temas:

Edinson Cavani Boca Juniors Torneo Apertura La Bombonera Miguel Ángel Russo

Seguí leyendo

Las más leídas

Brandon Álvarez y Fernando Camarda
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 0 (5)-0 (3) Central Español por la Copa de la Liga AUF: con un equipo juvenil, el aurinegro ganó por penales y se metió en cuartos de final

Pedro Milans con Peñarol
BRASIL

Pedro Milans, quien dejó Peñarol a fin de año, llegó a un acuerdo de palabra con uno de los más grandes clubes de Brasil

Xabi Alonso y Fede Valverde en el Mundial de Clubes
ESPAÑA

La despedida de Federico Valverde, capitán de Real Madrid, a Xabi Alonso tras el cese como técnico

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
FÚTBOL

El nuevo extremo que busca Diego Aguirre para Peñarol y por el que ya comenzaron negociaciones

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos