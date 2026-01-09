Claudio Úbeda diagramó el primer 11 de Boca Juniors con la ausencia de Edinson Cavani

Boca Juniors comenzó la pretemporada el pasado viernes en un año en el que deberá afrontar el desafío de la Copa Libertadores y que es el gran objetivo, y el entrenador Claudio Úbeda ensayó la primera práctica de fútbol formal del año con sorpresas, cambio de esquema y con la ausencia del uruguayo Edinson Cavani .

Sin doble turno y con la pelota como eje, Claudio Úbeda aprovechó para mostrar por primera vez su idea en cancha y el ensayo dejó señales claras : cambio de esquema, ausencias de peso y una sorpresa que se robó la escena.

La principal baja fue la de Cavani, quien sigue trabajando de manera diferenciada por una lumbalgia desde el inicio de la pretemporada. El uruguayo viene sumando cargas de forma progresiva y la idea es llevarlo con cautela hasta el debut en el Torneo Apertura , previsto para el 25 de enero, ya que en el cuerpo técnico no tienen apuro y priorizan tenerlo pleno desde lo físico.

De todas formas, aún hay margen y en el cuerpo técnico de Boca no hay apuro: saben que Cavani es un caso especial , teniendo en cuenta que está próximo a cumplir 39 años, y priorizan contar con él en plenitud física desde el comienzo de la competencia, además de tener como referencia el último año en el que las lesiones se hicieron muy presentes en el delantero.

NACIONAL Nacional finalmente no jugará el amistoso ante Boca Juniors; mirá la decisión de Jadson Viera y los tricolores para los partidos de verano

BOCA JUNIORS Boca Juniors jugará un amistoso ante Millonarios de Colombia en homenaje a Miguel Ángel Russo

Cavani Edinson Cavani en el entrenamiento de Boca Juniors

Tampoco estuvo Carlos Palacios en el ensayo formal, otro nombre habitual del último semestre. El chileno sufrió un golpe leve en la rodilla y fue preservado por precaución. En este tramo inicial de la preparación, la consigna es clara: ante la mínima molestia física, se baja la intensidad para evitar contratiempos mayores.

La primera gran novedad de Úbeda con respecto al semestre pasado es el cambio de esquema ya que rompió el 4-4-2 del cierre del Clausura y ensayó un 4-3-3 bien definido. Un solo nueve de referencia, extremos abiertos y un mediocampo más poblado, con Ander Herrera entre los 11. Un primer indicio fuerte del Boca que empieza a tomar forma, aún sin Cavani.

Kevin Zenón fue quién comenzó como extremo derecho, futbolista a recuperar aunque incluso tiene una oferta del Alavés de España y se analiza su salida, pero que Úbeda lo utilizó como titular en esta oportunidad junto a Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

El once de Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes y Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.