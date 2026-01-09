Dólar
El elogio del arquero de Real Madrid a Federico Valverde por su golazo: "Fue un regalito a Roberto Carlos, ha sido de dibujos animados"

El golero de los merengues se deshizo en halagos hacia el uruguayo, capitán del equipo;

9 de enero 2026 - 14:57hs
valverde

Thibaut Courtois arquero de Real Madrid aseguró que el golazo de tiro libre del uruguayo Federico Valverde con la parte externa del pie fue "un regalito a Roberto Carlos", leyenda madridista quien se recupera de un problema de salud, y definió el remate como "los dibujos animados en Oliver y Benji".

"Ha sido un regalito hacia Roberto Carlos en Brasil, un golazo. Desde mi posición, como la vi salir, fue un golazo increíble. Fede la pega de locos, nadie esperaba el efecto por fuera de la barrera y él lo ha dibujado como en los dibujos animados en Oliver y Benji", describió en Real Madrid TV.

Courtois celebró el triunfo en el derbi con el que Real Madrid se levantó de la goleada sufrida ante Atlético de Madrid en el duelo de LaLiga en el Metropolitano.

Una opinión de peso

"Es importante ganar un derbi. Tras perder en Liga queríamos ganar sí o sí hoy para jugar una final. No era fácil jugar por cómo estaba el campo y con el calor, el esfuerzo ha sido muy grande, hemos defendido como equipo y atacado bien. Hemos metido dos golazos y ellos han tenido ocasiones pero con tiros desde lejos. Es una victoria importante y jugamos otra final que queremos ganar", analizó.

366117793-701065448527130-5697679919957860238-n-jpg..webp
Federico Valverde y Thibaut Courtois

Federico Valverde y Thibaut Courtois

En lo personal, celebró otro partido en el que tuvo que dejar atajadas que ayudasen a su equipo: "Me encuentro muy bien, trabajo muy duro para seguir a este nivel tras romperme la rodilla hace dos años. Había muchas dudas de la gente pero yo pensaba que era una piedra en el camino que no significaba nada. Estoy feliz de jugar a este nivel y espero poder ganar el domingo".

El belga finalizó enfocando al clásico de la final de la Supercopa de España del domingo ante Barcelona. "Tenemos que ganar, el año pasado perdimos dos finales contra ellos y tenemos ganas de ganar, como ellos, que perdieron el clásico de Liga y tendrán ganas de revancha. Un partidazo, tenemos que recuperar bien y tener piernas frescas para ganar", sentenció.

EFE

