El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

El golazo de tiro libre de Federico Valverde contra el Atlético de Madrid por la Supercopa de España: mirá el video

Es el primer gol en la temporada 2025/2026 para Federico Valverde, que no anotaba desde el 27 de junio de 2025, en ese caso por el Mundial de Clubes FIFA

8 de enero 2026 - 17:03hs

El golazo de Federico Valverde contra el Atlético Madrid por la Supercopa de España

Video: X

El uruguayo Federico Valverde anotó su primer tanto en la temporada 2025/2026 con el Real Madrid, con un golazo de tiro libre contra el Atlético de Madrid por las semifinales de la Supercopa de España.

En el primer minuto del encuentro, el número 8 de la "Casa Blanca" tomó un tiro libre frontal a unos 30 metros del arco rival.

Tras tomar una larga carrera, sacó un remate potente que se metió en el ángulo derecho del arquero Jan Oblak, quien llegó a tocar la pelota pero no pudo evitar el 1-0 para el Madrid.

El capitán merengue celebró el gol de forma efusiva, dándose golpes en la cabeza y luego tirándose cerca de uno de los costados de la cancha.

Es el primer gol de Valverde en lo que va de la temporada, en la que ya disputó 24 partidos y es uno de los baluartes del entrenador Xabi Alonso.

Su anterior gol con el Real Madrid lo convirtió el pasado 27 de junio de 2025, en la victoria 3-0 contra el Red Bull Salzburgo de la fase de grupos del Mundial de Clubes FIFA.

El ganador del partido entre el Real Madrid y el Atlético jugará la final de la Supercopa contra el Barcelona, que este miércoles venció 5-0 al Athletic de Bilbao en su serie de semis.

Federico Valverde Supercopa real madrid Atlético de Madrid Mundial de Clubes FIFA

