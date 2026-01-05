Dólar
"Quedará grabado siempre en mi corazón": el tierno momento que vivió Federico Valverde al salir a la cancha con sus hijos y la emoción de Mina Bonino; mirá fotos y videos

“El mejor día de sus vidas”, dijo Mina Bonino, quien compartió fotos y videos del gran momento que vivieron

5 de enero 2026 - 9:39hs

Además de su gran actuación para el triunfo de Real Madrid ante Betis, Federico Valverde vivió un día especial este domingo al salir a la cancha del Santiago Bernabéu junto a sus hijos Benicio y Bautista.

“Hoy fue un día muy importante que quedará grabado siempre en mi corazón”, señaló el volante uruguayo en sus redes.

“Gracias @judebellingham por hacer feliz a Beni y a todo este equipo por darle tanto amor a mis hijos”, agregó en un posteo en sus redes con fotos del momento.

Valverde salió a la cancha con su hijo menor, Bautista, mientras que Benicio, su hijo mayor, fue acompañado por el crack inglés Jude Bellingham.

Tras el posteo, dicha figura de los merengues le respondió a Valverde. “Vaya familia. Fue un placer para mi hermano”, agregó.

Otro que comentó fue el brasileño Vini Jr., muy admirado por los hijos de Valverde, quien también lo felicitó por su actuación: “Qué jugador”, le comentó.

La emoción de Mina Bonino

Por su parte, Mina Bonino, la pareja de Valverde, compartió videos y fotos del momento especial que vivió la familia.

“El mejor día de sus vidas”, señaló la periodista argentina en sus redes.

Temas:

Federico Valverde real madrid Mina Bonino Real Betis Balompié

