"Quedará grabado siempre en mi corazón": el tierno momento que vivió Federico Valverde al salir a la cancha con sus hijos y la emoción de Mina Bonino; mirá fotos y videos
“El mejor día de sus vidas”, dijo Mina Bonino, quien compartió fotos y videos del gran momento que vivieron
5 de enero 2026 - 9:39hs
El tierno momento que vivió Federico Valverde al salir a la cancha con sus hijos
Además de su gran actuación para el triunfo de Real Madrid ante Betis, Federico Valverde vivió un día especial este domingo al salir a la cancha del Santiago Bernabéu junto a sus hijos Benicio y Bautista.
“Hoy fue un día muy importante que quedará grabado siempre en mi corazón”, señaló el volante uruguayo en sus redes.
“Gracias @judebellingham por hacer feliz a Beni y a todo este equipo por darle tanto amor a mis hijos”, agregó en un posteo en sus redes con fotos del momento.
Valverde salió a la cancha con su hijo menor, Bautista, mientras que Benicio, su hijo mayor, fue acompañado por el crack inglés Jude Bellingham.