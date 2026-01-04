Mirá las dos grandes asistencias de Federico Valverde de Real Madrid en su victoria sobre Betis por LaLiga de España

Federico Valverde volvió a ser titular en la victoria de Real Madrid jugando como local en el comienzo de año ante Betis por 5-1 en un partido disputado en el Estadio Santiago Bernabéu repleto y por una nueva fecha de LaLiga de España.
El uruguayo volvió a jugar como lateral por derecha debido a las lesiones de Trent Alexander-Arnold y de Dani Carvajal.
Su técnico Xabi Alonso ya sabe que lo utiliza allí como pieza importante de recambio para esa zona.
Los pases de Valverde para el segundo y quinto de Real Madrid
Cuando iban 49 minutos y hacía muy poco que había comenzado el segundo tiempo, llegó un centro desde la derecha de Federico Valverde.
El mismo fue un pase exacto para que el juvenil Gonzalo García marcara un golazo para el 2-0 transitorio.
Este fue la gran figura de la cancha al convertir tres goles, ya que es un juvenil de la cantera y jugó en lugar del lesionado Kylian Mbappé.
Cuando se terminaba el partido, llegó otro pase de gol del uruguayo.
Valverde levantó el centro al segundo palo y entró Fran García para estampar el 5-1.
Aquí se puede ver esa segunda asistencia suya: