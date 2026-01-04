Mirá las dos grandes asistencias de Federico Valverde de Real Madrid en su victoria sobre Betis por LaLiga de España

Federico Valverde volvió a ser titular en la victoria de Real Madrid jugando como local en el comienzo de año ante Betis por 5-1 en un partido disputado en el Estadio Santiago Bernabéu repleto y por una nueva fecha de LaLiga de España.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El uruguayo volvió a jugar como lateral por derecha debido a las lesiones de Trent Alexander-Arnold y de Dani Carvajal.

Su técnico Xabi Alonso ya sabe que lo utiliza allí como pieza importante de recambio para esa zona.

Cuando iban 49 minutos y hacía muy poco que había comenzado el segundo tiempo, llegó un centro desde la derecha de Federico Valverde.

PEÑAROL El guiño de Matías Arezo a Peñarol a dos días de volver a los entrenamientos y pese a que no puede hacerlo porque aún no se llegó a un acuerdo con Gremio

PEÑAROL Nahuel Herrera, con nuevo look, recibió al Rifle Pandiani y luego de una charla con su familia, le firmó su camiseta de Peñarol

El mismo fue un pase exacto para que el juvenil Gonzalo García marcara un golazo para el 2-0 transitorio.

Este fue la gran figura de la cancha al convertir tres goles, ya que es un juvenil de la cantera y jugó en lugar del lesionado Kylian Mbappé.

Cuando se terminaba el partido, llegó otro pase de gol del uruguayo.

Valverde levantó el centro al segundo palo y entró Fran García para estampar el 5-1.

Aquí se puede ver esa segunda asistencia suya: