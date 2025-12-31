Tras su lesión, Federico Valverde apunta a regresar de lateral derecho ante Real Betis y en la Supercopa

Federico Valverde defendiendo a Real Madrid FOTO: EFE

Federico Valverde es de los pocos futbolistas que logra acoplarse a la distintas posiciones dentro del campo de juego y el uruguayo tiene muchas chances de comenzar el 2026 con el Real Madrid como lateral derecho, en el próximo compromiso ante Real Betis y en la Supercopa, luego de dejar atrás su lesión en el pie.

El Real Madrid no tiene laterales derechos disponibles para los partidos ante el Betis, por LaLiga el próximo 4 de enero, y de la Supercopa de España en Arabia, ya que Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold no están a disposición de Xabi Alonso, quién tendrá que seguir improvisando una solución en esa posición.

20251126 Federico Valverde tuvo una destacada actuación en Real Madrid en la visita ante Olympiacos por la Champions League Federico Valverde tuvo una destacada actuación en Real Madrid en la visita ante Olympiacos por la Champions League Todo parece indicar que Valverde será el elegido por Xabi para jugar como lateral derecho el próximo partido como también la Supercopa de España, en donde el Merengue se enfrentará al Atlético de Madrid en las semifinales y en una hipotética final al FC Barcelona o el Athletic Club de Bilbao.

Los últimos dos partidos del Real Madrid, frente al Talavera por Copa del Rey y Sevilla por LaLiga, fue Raúl Asencio quién ocupó la posición de lateral derecho ya que el uruguayo estuvo de baja por una lesión en el pie. Ya recuperado, en España informan que Valverde será quién jugue de defensor.