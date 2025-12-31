Tras su lesión, Federico Valverde apunta a regresar de lateral derecho ante Real Betis y en la Supercopa
Como consecuencia de las bajas de Carvajal y de Arnold, en España informan que Federico Valverde jugará de lateral derecho, una posición que no es de su agrado
31 de diciembre 2025 - 16:06hs
Federico Valverde defendiendo a Real Madrid
FOTO: EFE
Federico Valverde es de los pocos futbolistas que logra acoplarse a la distintas posiciones dentro del campo de juego y el uruguayo tiene muchas chances de comenzar el 2026 con el Real Madridcomo lateral derecho, en el próximo compromiso ante Real Betis y en la Supercopa, luego de dejar atrás su lesión en el pie.
El Real Madrid no tiene laterales derechos disponibles para los partidos ante el Betis, por LaLiga el próximo 4 de enero, y de la Supercopa de España en Arabia, ya que Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold no están a disposición de Xabi Alonso, quién tendrá que seguir improvisando una solución en esa posición.
Todo parece indicar que Valverde será el elegido por Xabi para jugar como lateral derecho el próximo partido como también la Supercopa de España, en donde el Merengue se enfrentará al Atlético de Madrid en las semifinales y en una hipotética final al FC Barcelona o el Athletic Club de Bilbao.
Los últimos dos partidos del Real Madrid, frente al Talavera por Copa del Rey y Sevilla por LaLiga, fue Raúl Asencio quién ocupó la posición de lateral derecho ya que el uruguayo estuvo de baja por una lesión en el pie. Ya recuperado, en España informan que Valverde será quién jugue de defensor.
Una posición que no le gusta a Federico Valverde
Esto desentierra de cierto modo la polémica que se generó meses atrás, en setiembre, cuando en una conferencia de prensa previa a un partido por UEFA Champions League, Valverde reconoció que no le gusta jugar en esa posición: "No nací para ser lateral, no crecí ahí. Me he ganado mi lugar en el centro del campo, el míster sabe que no me gusta jugar mucho de lateral", dijo.
El 2026 no arranca como esperaba Valverde, que muy probablemente deba desempeñarse como lateral derecho ante el Betis y afrontar la Supercopa de España en ese sector, ante la sucesión de lesiones de Carvajal y de Trent Alexander-Arnold.