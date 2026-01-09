Inumet emitió una alerta amarilla por adelantado ante la probable llegada de un ciclón extratropical en Uruguay

Imágenes de un ciclón extratropical en Montevideo, año 2019

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió una alerta amarilla por adelantado por " vientos fuertes y persistentes " a partir de las 02:00 de la madrugada del sábado 10 de enero y hasta el mediodía de esa jornada, en el marco de la posible llegada de un ciclón extratropical .

Según el organismo, habrá " vientos sostenidos e intensos de entre 40-60 km/h con rachas de hasta 85 km/h " del sureste.

La alerta llega poco después de que el Inumet emitiera un aviso especial a la población por tormentas fuertes y la posterior formación de un "ciclón extratropical" en el territorio nacional.

Según había afirmado el Inumet, el clima empezaría a desmejorar desde las primeras horas del viernes , aunque primero afectando al norte del territorio y luego desplazándose hacia el centro y este.

Para el sábado, en tanto, ya pronosticaba la formación de un "ciclón extratropical sobre el territorio nacional", que generará "precipitaciones con acumulados que podrían alcanzar nuevamente valores de entre 60 y 100 milímetros".

Este fenómeno climático afectará "principalmente el sur del Río Negro con mayor intensidad en la zona este".

De acuerdo con lo anunciado por Inumet las condiciones comenzarán a mejorar a partir de la madrugada del domingo desde el litoral oeste.

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Canelones: Todo el departamento.

Colonia: Colonia Valdense, Florencio Sánchez, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia, Rosario, Santa Ana y Tarariras.

Durazno: Durazno, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Flores: Cerro Colorado, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Casupa, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado: Todo el departamento.

Montevideo: Todo el departamento.

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Rocha y Velazquez.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Cardona.