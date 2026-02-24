Antoine Griezmann puede ser clásico rival de Luis Suárez y Lionel Messi en la MLS; mirá el equipo para el que el francés suena con fuerza

El francés Antoine Griezmann , atacante del Atlético de Madrid, se encuentra en conversaciones con el Orlando City para su llegada a la liga norteamericana (MLS), según informó este lunes a la AFP una fuente cercana a las negociaciones.

En caso de concretarse su llegada a Orlando, en el estado de Florida, el delantero se instalará a menos de 400 kilómetros de Lionel Messi , su ex compañero en el Barcelona y ahora máxima estrella de la MLS como líder del Inter Miami, equipo donde juega el uruguayo Luis Suárez, excompañero del galo en los catalanes y en Atlético.

A Griezmann, de 34 años, se le ha vinculado insistentemente con diferentes clubes de la MLS como destino final de su carrera y es un declarado admirador de otras ligas deportivas estadounidenses como la NBA y la NFL.

Orlando City es la franquicia que posee los llamados "derechos de descubrimiento" de Griezmann en la MLS, confirmó la fuente.

Este mecanismo le otorga prioridad sobre otros clubes para las conversaciones con el campeón mundial francés, que fueron avanzadas el lunes por The Athletic.

El mercado de fichajes de la MLS está abierto desde el 26 de enero hasta el 26 de marzo, antes de una segunda ventana entre el 13 de julio y el 2 de setiembre.

Máximo artillero de la historia del Atlético (210 goles), el atacante extendió en junio del año pasado su contrato con el equipo colchonero hasta junio de 2027.

De acuerdo con The Athletic, Orlando no ha abierto todavía conversaciones formales con el Atlético sobre Griezmann, quien ya no es titular indiscutible para Diego Simeone pero suma 12 goles en 35 partidos esta campaña.

En la actualidad, Atlético ocupa la cuarta posición de la liga española tras 25 jornadas, a una distancia de 13 puntos del líder, Barcelona.

El equipo de Kaká y Nani

Grizou, que cumplirá 35 años en marzo, es toda una leyenda del club español, con el que jugó de 2014 a 2019, antes de marcharse al Barcelona y luego regresar, primero en calidad de cedido y finalmente de forma definitiva en 2022.

Gran artífice del éxito en la Europa League en 2018, el jugador de Mâcon se ha quedado a las puertas de los títulos más deseados por el Atlético, siendo subcampeón de la Champions League en 2016 y segundo clasificado en las ligas españolas de 2018 y 2019.

Con la selección, de la que se retiró en 2024, anotó 44 goles en 137 partidos y levantó el trofeo de la Copa del Mundo en Rusia 2018.

Orlando City, por su parte, debutó el sábado en la nueva temporada de la MLS con una derrota 2-1 ante el New York Red Bulls.

La escuadra, al mando del técnico colombiano Óscar Pareja desde 2020, concluyó la temporada pasada en la novena posición de la Conferencia Este y no clasificó a los playoffs.

Desde su ingreso en la MLS en 2015, Orlando nunca ha alcanzado la final del campeonato pese a haber atraído en el pasado a figuras de talla mundial como el brasileño Kaká y el portugués Nani.

