Gastón Bueno con Referí: la oferta de Racing que lo llevó a retirarse, la alegría y la "espina" del Wanderers de 2014 y su recuerdo de Josema Giménez

Después de 20 años de carrera, Gastón Bueno (40 años) se retiró del fútbol . El zaguero venía de estar cinco temporadas en Racing y quería seguir jugando , pero la oferta del cervecero para pasar a dirigir en las juveniles lo terminó de convencer para colgar los botines.

La posibilidad de seguir en el fútbol, cerca de la cancha, y de tener un trabajo tras el retiro fueron aspectos claves para su decisión porque le hicieron más fácil la famosa “transición” , relató Bueno en una entrevista con Referí.

El exjugador recordó varios momentos de su carrera: su arranque en Defensor Sporting , su paso fallido por Italia, sus dos períodos en Danubio y en Wanderers, clubes que le marcaron la carrera, y su cierre en Racing.

En especial, el defensor atesora el Torneo Clausura que ganó con Wanderers en 2014 , con un plantel que disfrutaba el día a día y que en la cancha volaba bajo el ala de Alfredo Arias. Paradójicamente ese equipo también le dejó su mayor espina : la final perdida con Danubio, con una expulsión “injusta”.

Hoy, mientras cuida a su hija en una mañana de verano, Bueno se prepara para comenzar en unos días su carrera como entrenador. “Voy a estar en cancha, obviamente de otro lado, pero en el ambiente del fútbol voy a seguir”, valoró el exzaguero, al que le gusta el 4-3-3 y que sus equipos tengan la pelota.

El retiro: la oferta de Racing y las charlas con su hermano Santiago

En 2025, Bueno jugó 37 de los 48 partidos de Racing, la mayoría de ellos como titular. Cuando terminó el año, sentía que podía seguir en las canchas, pero se sorprendió cuando la escuelita decidió no renovarle el contrato. En cambio, le vinieron con la oferta de dirigir al equipo sub 19 y al de Tercera del club.

El exjugador reconoció que le llegaron ofertas del fútbol uruguayo, pero su futuro económico y la opinión de su familia lo llevaron a decantarse por su nuevo rol, como entrenador.

En ese sentido, fue clave el apoyo de su esposa y su hermano mayor, y las charlas con su hermano menor Santiago Bueno, hoy zaguero del Wolverhampton, y su tío Gustavo, entrenador de la sub 19 de Danubio.

“Santi me decía que estaba bárbaro, que me veía espectacular en todos los partidos de nosotros y eso me generaba dudas. Obviamente me apoyaron a la hora de tomar la decisión, y también ya a lo último, cuando se empezó a desgastar un poco el tema de las negociaciones con los equipos, ellos también me decían que lo mejor capaz que era ya retirarme”, relató.

CMA2zV-WUAA5tjX Santiago y Gastón Bueno, antes de un partido entre Peñarol y Racing Foto: X de Gastón Bueno

El arranque en Defensor Sporting, el paso fallido por Italia y su experiencia con José María Giménez en Danubio

Bueno debutó en Primera en 2005 en Defensor Sporting, club en el que se formó, de la mano de Juan Tejera. Ocurrió el 14 de mayo de ese año, contra Rocha en el estadio Sobrero, y Defensor ganó 3-2 con un gol en la hora de Sebastián Taborda. Jugó 13 minutos, sus únicos con la camiseta violeta.

El exfutbolista lamentó que le faltaron oportunidades en Defensor, y cree que su polémica salida a Italia en 2006 fue determinante en ese aspecto. Su representante de aquel entonces, Pablo Bentancur, entró en una disputa con el violeta y decidió llevarlo al Sambenedetesse, que jugaba en la Serie C italiana, pero la experiencia fue mala en todo sentido.

“En ese momento me dijeron ‘está esta posibilidad, vas a cobrar tanta plata, el contrato va a ser por esto’. Después cuando llegué allá era todo al revés”, recordó el exfutbolista, que volvió a Defensor pero no contó con chances y recaló en Juventud, donde se consolidó como "jugador de Primera".

En 2011 llegó a Danubio. Tuvo una gran primera temporada, en la que el equipo incluso peleó el Torneo Apertura hasta la última fecha con Nacional, pero en el segundo año el entrenador que lo llevó, Daniel Sánchez, se fue, y perdió pisada en el equipo, algo que empeoró con una distensión que le generó un daño en un tendón, lo que le ocasionaba lesiones cada vez que jugaba.

DPfpgL6XkAA0_9f Gastón Bueno durante su primera etapa en Danubio Foto: X de Gastón Bueno

De esa experiencia agridulce, sin embargo, le queda la “linda” de haber compartido zaga con un joven José María Giménez. “Fue un loco que la pasó mal, de abajo, y le metió y le metió, es impresionante la carrera que hizo”, remarcó Bueno, quien ya veía el potencial que tenía el zaguero, algo que también le pasó en sus inicios en Defensor con Martín Cáceres.

“Son esos jugadores que vos los ves y tienen ese temperamento, ese espíritu de lucha, y de ir para adelante. Son ejemplos parecidos porque con los dos me pasó lo mismo, los vi jugar y decía 'estos locos van a volar'”.

El Wanderers de 2014: el pase que "cambió" su carrera, las bromas pesadas de un compañero y la "espina" de la final

A mediados de 2013 fue transferido a Wanderers, un paso que asegura le “cambió” la carrera. Se recuperó de la lesión y jugó todo el año, a partir de la confianza que le dio Alfredo Arias, un entrenador que además coincidía con su estilo de “jugar mucho” desde el fondo.

El bohemio se consagró campeón del Torneo Clausura 2014, tras ganar los últimos siete partidos y obtener además la Tabla Anual.

Bueno destacó que tenían un “equipazo” que se conocía “de memoria”, con una base de jóvenes conformada por Guzmán Pereira, Nicolás Albarracín, Gastón Rodríguez, Diego Riolfo, y liderados por Sergio “Chapa” Blanco.

GN5IhC1XYAAIUTp La celebración de Wanderers tras ganar el Torneo Clausura 2014 en Florida Foto: Wanderers

Pero además, ese plantel rendía en los entrenamientos y pasaba “bárbaro” en el día a día, algo que según Bueno influye en el rendimiento en cancha. En eso último fue clave Gastón Rodríguez, que era el responsable de las bromas pesadas.

“Un día estaba con Diego Riolfo en la habitación, y Gastón estaba tirando bombas (de estruendo) adentro de la concentración, bombas de las pesadas. Le dije a Riolfo ‘este no va a venir a tirar ninguna bomba acá, me tiene respeto’. Abrió la puerta el hijo de la madre y metió una bomba para abajo de la cama. Te podrás imaginar lo que fue eso. Le metió una bomba también al técnico, a Alfredo, en la habitación. Estaba salado”, recordó entre risas.

Bueno no tiene dudas de que ese Wanderers debió ser campeón del Uruguayo, pero le tocó vivir una de las finales más recordadas de los últimos tiempos: la que Danubio le ganó al bohemio en el Parque Central para consagrarse campeón, con el gol en la hora de Camilo Mayada.

“Es una espina que no se me quita”, lamentó, y dijo que hasta el día de hoy le duele ver videos de aquel partido. También le quedó “grabada” su expulsión por doble amarilla, sancionada por Roberto “el Perro” Silvera.

Embed - Danubio vs Wanderers - Final Campeonato Uruguay 2013 / 14

Para Bueno el árbitro le sacó mal las dos amarillas: en la primera, a los 22 minutos de partido, saltó por detrás de Ignacio González y cabeceó, a su entender, limpiamente, pero Silvera lo amonestó y lo “condicionó”.

En la segunda, a los 69, remarcó que no tocó a González cuando cayó al borde del área, pero cree que el árbitro lo expulsó porque venía de echar a Ignacio Velázquez, de Danubio, minutos antes.

“Hasta el día de hoy sigo enojado con él porque creo que me cambió la vida. Lo vi hace poco y se lo volví a decir. Obviamente nos reímos, pero le decía, ‘analizá la jugada, mirala’. Cualquier persona se da cuenta que me echó mal. A mí me afectó mucho y, para mí, incidió en el resultado”, agregó.

El contrato de tres meses en Wanderers que lo llevó a Racing

Luego de varios años en Wanderers, Bueno tuvo su “revancha” en Danubio de mediados de 2017 a fines de 2018, para luego volver a Wanderers en 2019.

Con 34 años, su idea era retirarse en el club del Prado, del que además ya se considera “hincha”. Sin embargo, la pandemia de covid-19 trastocó los planes: tenía a su hija recién nacida y la famosa "burbuja", en la que los jugadores debían quedar encerrados semanas, lo agarró lesionado y "pasando mal".

En diciembre de 2020, tras lo que consideró un mal año deportivo, los dirigentes bohemios le prometieron un nuevo contrato por un año, pero terminó renovando solo por tres meses, para finalizar el campeonato que terminó en 2021 por la pandemia, y luego quedó libre en marzo. “La dirigencia me soltó la mano, porque en ese momento era difícil conseguir equipo”.

En esa crisis apareció Racing, que se lo llevó para competir en aquella Segunda División en la que jugaron Defensor Sporting, Danubio, y que se jugó enteramente en el Estadio Charrúa sin público. “Me volví a sentir jugador”, valoró Bueno, que recordó lo “lindo” que se jugaba en esa B con un Charrúa que estaba “espectacular”.

descarga Gastón Bueno tras salir campeón de Segunda División con Racing

En el primer año perdieron la final de los playoffs con Defensor, pero en 2022 la escuelita se llevó el campeonato de punta a punta y ascendió con holgura a Primera.

De ese plantel “divino” que se consolidó en Primera en 2023, a Bueno le tocó compartir zaga con otro defensa que hoy está en Europa: Santiago Mouriño, hoy zaguero del Villarreal. “Es un crack, de verdad, un fenómeno. El nivel que tuvo el año en Primera en Racing… fue de los mejores que vi jugar en mi carrera”, destacó.

El ping pong de Gastón Bueno

El mejor compañero de zaga: Santiago Mouriño.

El mejor compañero de plantel: Erik de los Santos.

El mejor DT: Daniel Sánchez. También estuvieron Alfredo Arias y Mauricio Larriera.

El mejor equipo en el que jugó: Wanderers de 2014.

La espina que le quedó: no salir campeón con Wanderers en 2014.

Su mejor gol: contra Nacional de Paraguay, por la Copa Sudamericana 2024.

Su mayor logro: el Torneo Clausura con Wanderers en 2014.