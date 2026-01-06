Tras 20 años de carrera, Gastón Bueno se retiró del fútbol: mirá el mensaje que publicó en sus redes

Tras 20 años de carrera , y luego de terminar su contrato con Racing , el defensa Gastón Bueno decidió retirarse del fútbol profesional.

El futbolista de 40 años, que jugaba desde 2021 en la Escuelita de Sayago , anunció su decisión con una publicación en sus redes sociales.

"Hoy pongo fin a mi carrera como futbolista profesional. Fueron muchas noches en las que me costó dormir, pensando en la mejor decisión y creo que es un buen momento, en el que me retiro estando activo , jugando en primera y consciente de que pude disfrutar al máximo de la profesión más linda , habiendo defendido cada camiseta lo mejor que pude", escribió Bueno en su cuenta de Instagram.

El zaguero aseguró que nada lo va a "llenar" como "lo hicieron estos 20 años de carrera , más todos los años anteriores", pero marcó que ahora le "toca disfrutar muchos otros momentos en familia" , como "ver crecer" a sus hijas.

"Gracias a mis padres que fueron la base de todo esto, a mis hermanos por su apoyo constante desde mis 5 años en baby fútbol, a mis hijas y mi señora que fueron el motor en muchos momentos en los que me vi vulnerable. A cada cuerpo técnico, funcionarios, compañeros y amigos que me dio el fútbol", continuó el desde hoy exfutbolista.

Bueno aseguró que hoy "comienza una nueva etapa" para la que se formó "antes de que llegara este momento". "¡Gracias fútbol! Fui un privilegiado", concluyó.

Según supo Referí, Racing le ofreció a Bueno un lugar en la secretaría deportiva del club, y el hoy exjugador pidió unos días para considerar la oferta. Tiene el título de entrenador y de gerente deportivo.

La carrera de Gastón Bueno

Bueno se formó en las juveniles de Defensor Sporting, club en el que debutó en Primera en 2005. Pasó por el Sambenedettese de Italia, único club en el que estuvo en el exterior, y luego estuvo en Juventud de Las Piedras, Progreso y Central Español, antes de llegar a Danubio.

En la Franja jugó de 2011 a 2013, cuando pasó a Wanderers. Con el bohemio ganó el Torneo Clausura 2014 y jugó hasta 2017, cuando volvió a Danubio para una segunda etapa en el club que terminó en 2019, año en el que regresó al Bohemio para jugar hasta 2021.

Ese año llegó a Racing, club en el que jugó 135 partidos y ganó el título de la Segunda División Profesional en 2022. En el 2025 Bueno jugó 37 de los 48 partidos de Racing en la temporada.