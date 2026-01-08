Román Cuello, nuevo DT de Defensor Sporting, con Referí: su llegada al violeta en el "momento justo" y la mañana en la que se ilusionó con la llegada de Falcao

Román Cuello y Defensor Sporting se cruzaron en el “momento justo”, según afirmó el nuevo entrenador violeta en una entrevista con Referí. El club quería “volver a sus raíces”, ser un equipo “al que nadie quiere enfrentar”, y él quería “generar equipos intensos”. Todo cuajó.

Exjugador del club en 2006 y extécnico de la Tercera y ayudante de Fernando Curutchet en Primera en 2014 (cuando el tuerto llegó a semis de Copa Libertadores ), Cuello ya conoce a la viola desde adentro, y valora que la “identidad” se mantiene . Hoy le toca dirigir a un Defensor “en transición”, con problemas económicos y con un plantel de muchos juveniles , acompañados de una base de referentes.

Algunos de ellos son Brian Lozano y Facundo Castro , ambos viejos conocidos de Cuello en su etapa como DT de la Tercera violeta, y Brian Montenegro, el delantero paraguayo al que Cuello, y todo Defensor, recordaban por su gol contra el club en la semifinal de la Libertadores 2014 , cuando jugaba en Nacional de Paraguay. “Algo le hemos dicho sí” , comentó entre risas el DT, que por otra parte elogió al jugador.

Cuello también habló de la mañana en la que se ilusionó con dirigir a Radamel Falcao , y afirmó que no quiere proyectar cómo terminará Defensor el 2026 , porque si mirás a largo plazo “te olvidás de lo que tenés el próximo entrenamiento".

¿Cómo te llega esta oportunidad de Defensor Sporting?

Llega por intermedio del área deportiva. Nos reunimos y rápidamente las dos partes sentimos que estábamos en el momento justo para coincidir. Después hablé con los dirigentes y más o menos fue lo mismo, fue bastante rápido.

Desde el primer momento me quedó claro que Defensor quería volver a sus raíces, a ser ese equipo que nadie quiere enfrentar, con carácter, intenso, con personalidad, y yo siento que estoy en un momento para tomar este tipo de desafíos, de generar equipos que sean agresivos, intensos, con una identidad marcada. Creo que las dos partes sentimos que estábamos coincidiendo en lo que queríamos.

¿Qué diferencias encontraste al club con respecto a tu última experiencia hace diez años?

No encontré tantas diferencias, la verdad. Un club con una identidad que es muy clara, muy marcada, con un gran sentido de pertenencia de los futbolistas. Planteles conformados con muchísimos futbolistas del club y jóvenes. Me encontré con un club muy parecido al que estuve hace unos años.

¿Y en cuanto a la infraestructura? Porque más allá de la identidad la infraestructura también debe avanzar

La base de los equipos es esa identidad definida, lo que te da la historia. Después por supuesto que los equipos tienen que ir avanzando y mejorando en ese sentido. Defensor en este momento está en un momento de transición, de transformación en ese sentido. También esperamos aportar nuestro granito arena para que se puedan vender jugadores, que podamos potenciar jóvenes para que también entre dinero al club y el club pueda crecer.

Se ha hablado mucho de la situación económica de Defensor Sporting. ¿Cuánto afecta en el día a día a los trabajos y a la búsqueda de armar un equipo?

Lo que nos han dejado claro es que todos los futbolistas y funcionarios están cobrando sus salarios regularmente, en tiempo y forma, que eso es clave para poder trabajar tranquilo. Después nosotros en el periodo pase tuvimos que salir a contratar poco, entonces pudimos apuntar bien y trajimos lo que queríamos traer. En ese sentido no afectó para nada. El plantel ya conformado y bastante completo fue clave también para no hacer un periodo que fuera extremadamente costoso.

Una de las incorporaciones, Facundo Castro, te conocía de la época como DT en tercera, ¿ya conversaron sobre ese reencuentro?

Hablamos sí. Nos reíamos porque nos agarra unos cuantos años más crecidos a los dos. Él estaba recién empezando, ahora ya está hecho un hombre con familia, y yo también estaba recién arrancando como entrenador y ahora me agarra con otra experiencia. El otro que también tuve en tercera fue Brian Lozano, que fue otro lindo reencuentro.

Román Cuello en sus primeros días como entrenador de Defensor Sporting

En un plantel joven, ¿cuál pensás para vos que tiene que ser el rol de los referentes en el día a día? No solo en lo que es el plantel en sí, sino también en lo deportivo.

Los futbolistas que tienen más experiencia son los que le dan esa estructura y liderazgo al plantel. Ya han vivido muchas situaciones y pueden guiar afuera y adentro de la cancha, para que después los jóvenes puedan ir creciendo en un marco que sea sano y lo más seguro posible. Esos futbolistas son claves para ejercer un liderazgo que acompañe al joven y le de espacios para permitirle crecer y mejorar.

¿Algún juvenil te sorprendió en estos primeros días de trabajo?

Ninguno en particular. Es un plantel con una intensidad muy alta, la juventud tiene eso. Los días que llevamos de pretemporada venimos entrenando muy bien, con toda esa energía que tienen los jóvenes.

Tenemos unos cuantos futbolistas que el año pasado hicieron sus primeros minutos en Primera, entonces los agarramos con más experiencia, y otros que van a empezar a tener sus primeros minutos y van a llegar al año que viene más experientes.

¿Te imaginaste en un momento dirigiendo a Radamel Falcao en el Franzini?

Jajaja duró un rato la ilusión. Fue una mañana que surgió el nombre, y cuando un surge un nombre tan fuerte la reacción de todos fue la ilusión de tener un futbolista de ese nivel. Estuvo bueno porque disfrutamos el momento y la expectativa de haberlo tenido, la posibilidad de haberlo tenido, pero él estaba buscando cosas que nosotros no podíamos darle y nosotros estábamos buscando cosas que él tampoco podía dar en este momento.

Radamel Falcao festeja un gol con el Atlético de Madrid

¿Qué sintieron que no les podía dar a ustedes?

Nosotros necesitamos un centrodelantero que pueda jugar bastantes minutos, que pueda aportar bastante, no solo en experiencia, sino también en lo competitivo, en poder aportarle al modelo de juego lo que nosotros sentimos, y Falcao venía de una inactividad muy grande (seis meses), un tiempo sin equipo. No era lo que estábamos buscando en un nueve, su momento no era este. Y lo que él estaba buscando nosotros no se lo podíamos dar.

En esa búsqueda del nueve llega Brian Montenegro, que es recordado en Defensor por el gol que le convirtió en la semifinal de la Libertadores. ¿Lo joden con eso? ¿Qué crees que le va a aportar al equipo?

Algo le hemos dicho sí jajaja, yo justo estaba de asistente técnico aquella vez. Además justo Nacional de Paraguay lo llevó para jugar esos partidos, y en el primero que jugó nos hizo el gol.

Es un futbolista que tiene mucha experiencia, mucho recorrido, es un delantero de muy buen nivel y que también tuvo un 2025 bueno, con gran actualidad, jugando muchos partidos, aportando una cuota de goles importante. Es un centrodelantero que no solo se postea en el área y se queda estancado ahí, sino que sale a jugar, rompe bien el espacio, se asocia con los volantes, tiene movilidad y después en el área es un muy buen jugador. Nos puede aportar todo lo que necesitábamos para esa posición.

Brian Montenegro, fichaje de Defensor Sporting

En esta preparación para el 2026, ¿cómo entra la Copa de la Liga AUF? Varios técnicos han criticado el torneo.

Que sea la primer semana es lo que un poquito nos desestabiliza a todos, porque la tenemos que jugar con futbolistas sobre todo más jóvenes. La primera semana es de introducción a los trabajos, los futbolistas vienen de un descanso, entonces las cargas son progresivas y te agarra justo el fin de semana, nosotros jugamos el domingo, con una carga interesante.

Amistosos en la pretemporada todos queremos, y todos queremos de nivel, entonces en eso no hay problema. Si hubiera entrado una semanita más tarde todos estaríamos mucho más conformes.

¿Dónde te ves de acá a cinco años?

Soy de pensar en lo que me toca ahora, y disfrutarlo. No tengo idea. Esperemos que pueda estar disfrutando también del fútbol, pero me gusta enfocarme en el presente.

¿Tampoco te proyectás con algo en Defensor a fin de año?

Sé hacia donde nos dirigimos, pero me enfoco en lo que tenemos que hacer hoy y en el plazo cercano, porque cuando te ponés metas a largo plazo muchas veces te olvidás de lo que tenés el próximo entrenamiento, entonces soy más de ir paso a paso.