Después de sonar para Liverpool y Defensor Sporting, Radamel Falcao fue confirmado como nuevo fichaje de Millonarios de Colombia

Luego de sonar como posible incorporación estelar de Liverpool y Defensor Sporting , el delantero colombiano Radamel Falcao fue confirmado como nuevo fichaje de Millonarios de Colombia , que también había sido su último club.

"¡Radamel Falcao García regresa a su casa!" , celebró Millonarios en sus redes sociales, con el hashtag "#UnÚltimoBaile".

Falcao llegó a Millonarios en julio de 2024 para su primera experiencia en el fútbol de su país , luego de debutar como profesional en River Plate de Argentina y jugar más de 15 años en Europa.

Durante el primer semestre de 2025 convirtió seis goles en 13 partidos , y rescindió contrato luego de perder la clasificación a la final del campeonato colombiano en manos de su clásico, el Independiente Santa Fe de Jorge Bava que a la postre se coronó campeón.

En el comienzo de este periodo de pases, el delantero de 39 años fue ofrecido tanto a Defensor Sporting como a Liverpool.

Distintas fuentes confirmaron a Referí que el jugador estuvo cerca de llegar al negriazul. En tanto, el presidente de Defensor, Diego Franzini, dijo en una entrevista con el programa Convocados de El Espectador Deportes que lo económico no era un impedimento para fichar al jugador, pero marcó: "Para el proceso que nosotros estamos encarando no era el jugador adecuado".

Un día después de esa entrevista, Millonarios confirmó el retorno de Falcao, tan solo cinco meses después de su salida, tiempo en el que el colombiano estuvo libre.