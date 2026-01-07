Dólar
Compra 37,75 Venta 40,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / MERCADO DE PASES

Después de sonar para Liverpool y Defensor Sporting, Radamel Falcao fue confirmado como nuevo fichaje de Millonarios de Colombia

Radamel Falcao se fue de Millonarios en julio de 2025 tras quedar eliminado en el campeonato colombiano, y ahora volvió a su último club

7 de enero 2026 - 14:50hs
Radamel Falcao con la camiseta de Millonarios. (Archivo)

Radamel Falcao con la camiseta de Millonarios. (Archivo)

Foto: Millonarios

Luego de sonar como posible incorporación estelar de Liverpool y Defensor Sporting, el delantero colombiano Radamel Falcao fue confirmado como nuevo fichaje de Millonarios de Colombia, que también había sido su último club.

"¡Radamel Falcao García regresa a su casa!", celebró Millonarios en sus redes sociales, con el hashtag "#UnÚltimoBaile".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MillosFCoficial/status/2008905210396381206?s=20&partner=&hide_thread=false

Falcao llegó a Millonarios en julio de 2024 para su primera experiencia en el fútbol de su país, luego de debutar como profesional en River Plate de Argentina y jugar más de 15 años en Europa.

Durante el primer semestre de 2025 convirtió seis goles en 13 partidos, y rescindió contrato luego de perder la clasificación a la final del campeonato colombiano en manos de su clásico, el Independiente Santa Fe de Jorge Bava que a la postre se coronó campeón.

Sebastián Coates y Sebastián Da Silva
MERCADO DE PASES

Club por club, repasá altas y bajas el período de pases de la Liga AUF Uruguaya para la temporada 2026

Diego Aguirre y Jadson Viera, entrenadores de Peñarol y Nacional
LIGA AUF URUGUAYA

¿Quiénes son los 16 entrenadores de la Liga AUF Uruguaya 2026? El récord de Diego Aguirre en Peñarol y los siete debutantes

En el comienzo de este periodo de pases, el delantero de 39 años fue ofrecido tanto a Defensor Sporting como a Liverpool.

Distintas fuentes confirmaron a Referí que el jugador estuvo cerca de llegar al negriazul. En tanto, el presidente de Defensor, Diego Franzini, dijo en una entrevista con el programa Convocados de El Espectador Deportes que lo económico no era un impedimento para fichar al jugador, pero marcó: "Para el proceso que nosotros estamos encarando no era el jugador adecuado".

Un día después de esa entrevista, Millonarios confirmó el retorno de Falcao, tan solo cinco meses después de su salida, tiempo en el que el colombiano estuvo libre.

Temas:

Liverpool Defensor Sporting Radamel Falcao Millonarios Colombia

Seguí leyendo

Las más leídas

El jockey Martín Valle celebra el haber ganado el Gran Premio Ciudad de Montevideo presidente Jorge Batlle en Maroñas en la jornada del Gran Premio Ramírez 2026
TURF

Mirá todo el resumen, carrera tras carrera de lo que fue la gran fiesta hípica que conformó las 20 competencias para el Gran Premio Ramírez 2026

Mario Saralegui 
FÚTBOL

El duro tuit de Mario Saralegui por Peñarol para que "cuiden el cuadro, con el Manya no se jode", que habla de "la gallina" y que luego borró

Native Extreme con la monta de Joao Moreira ganó el Gran Premio Ramírez 2026 en Maroñas 
TURF

Native Extreme, de Brasil, ganó el Gran Premio Ramírez 2026 y rompió las predicciones y el favoritismo de Obstacle

Matías Arezo en Peñarol
PEÑAROL

En silencio, Ignacio Ruglio trabaja y se acerca un nuevo acuerdo para que Matías Arezo siga en Peñarol

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos