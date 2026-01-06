Dólar
El Observador / Fútbol / LIGA AUF URUGUAYA

¿Quiénes son los 16 entrenadores de la Liga AUF Uruguaya 2026? El récord de Diego Aguirre en Peñarol y los siete debutantes

De los nueve técnicos que mantendrán su cargo para el 2026, tres continuarán procesos que comenzaron a fines de 2025 y solo uno supera los dos años en su cargo

6 de enero 2026 - 15:43hs
Diego Aguirre y Jadson Viera, entrenadores de Peñarol y Nacional

Los 16 clubes de Primera División ya preparan la temporada 2026 de la Liga AUF Uruguaya, todos con directores técnicos confirmados.

En un fútbol uruguayo que últimamente se caracteriza por un constante cambio de entrenadores, son pocos los clubes que mantendrán a su DT de cara al 2026.

Siete de los 16 equipos estrenarán técnico, y otros tres continuarán procesos que comenzaron a fines de 2025.

Además, de aquellos técnicos que mantendrán su trabajo, solo cuatro tienen más de seis meses en su club, y uno solo supera los dos años.

Diego Aguirre y Flavio Perchman
Joaquín Papa, entrenador de Liverpool Football Club sosteniendo su premio a Mejor entrenador del año en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí
FÚTBOLX100

Joaquín Papa, mejor entrenador de Fútbolx100: la felicidad, el agradecimiento y los sueños que empieza a cumplir; "me voy siendo mejor DT"

Los entrenadores que se mantienen para la Liga AUF Uruguaya 2026, y el récord de Diego Aguirre en Peñarol

Diego Aguirre Nacional vs Peñarol segunda final de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central
Diego Aguirre en Pe&ntilde;arol

El entrenador que comenzará el año con más tiempo a cargo de su equipo es Diego Aguirre. El entrenador de Peñarol asumió su cargo en noviembre de 2023, cuando el carbonero peleaba por el campeonato de ese año. A pesar de perder las finales con Liverpool, Aguirre se mantuvo, ganó la Liga AUF Uruguaya 2024 de punta a punta, y perdió la final del uruguayo de 2025 con Nacional.

Los dos años y dos meses de Aguirre como actual entrenador de Peñarol representan su periodo más largo en el carbonero, tanto de jugador como de entrenador. Como futbolista su mayor tiempo consecutivo en el club fue de principios de 1986 a fines de 1987, luego de ganar la Copa Libertadores con su recordado gol a América de Cali en la final.

Como entrenador, su etapa más larga en el carbonero fue la primera, de enero de 2003 a diciembre de 2004. En su primer año ganó el Campeonato Uruguayo, pero en el segundo quedó lejos de las finales que disputaron Nacional y Danubio (que se consagró campeón).

Del otro lado, el entrenador a cargo con menos tiempo en su club es Jadson Viera, de Nacional. El entrenador llegó al club a fines de octubre para reemplazar a Pablo Peirano y disputar las últimas dos fechas del Torneo Clausura, con la esperanza de ganar la Tabla Anual y acceder de forma directa a la final del campeonato.

Jadson Viera Nacional vs Peñarol segunda final Liga AUF Uruguaya Gran Parque Central
Jadson Viera, entrenador de Nacional

Con dos empates Viera logró cerrar la tabla acumulada y luego venció en las finales a Peñarol, para llevarse la medalla de campeón con cuatro partidos y poco más de un mes al frente del tricolor.

Los otros tres entrenadores que llevan más de seis meses en sus clubes son: Danielo Núñez, que volvió a Cerro Largo en agosto de 2024 y se mantiene en el club; Cristian Chambian, que asumió en Racing en febrero de 2025 para los primeros partidos del Torneo Apertura, y Pablo de Ambrosio, quien desde diciembre de 2024 es entrenador de Central Español, con el que logró el ascenso a Primera en 2025.

Danielo Núñez, DT de Cerro
Danielo N&uacute;&ntilde;ez, entrenador de Cerro Largo

Otros cuatro entrenadores seguirán en su cargo luego de llegar a sus equipos a mediados o fines de 2025. Marcelo Méndez llegó a Montevideo City Torque en julio del año pasado. Lo sacó del descenso, lo metió en Copa Sudamericana, y seguirá en su rol en 2026.

Un mes después llegó a Progreso Leonel Rocco, que logró salvar del descenso al Gaucho y que continuará al frente del equipo este año.

Nacional Torque, campeonato clausura 2025/Marcelo Méndez
Marcelo M&eacute;ndez, DT de Montevideo City Torque

Marcelo Méndez, DT de Montevideo City Torque

En setiembre de 2025 asumió en Deportivo Maldonado el entrenador argentino Gabriel di Noia, que logró el ascenso a la Liga AUF Uruguaya y se mantendrá para el retorno del club a Primera.

A principios de octubre Juventud de Las Piedras sorprendió al desvincular al DT argentino Diego Monárriz para darle su puesto a su compatriota Sebastián Méndez, que sentenció la clasificación del equipo a la Copa Libertadores por primera vez en su historia, desafío que afrontará como el técnico del club.

Los nuevos entrenadores

Camilo Speranza, el nuevo DT de Liverpool para 2026
Camilo Speranza, el nuevo DT de Liverpool para 2026

Siete entrenadores estrenarán su cargo en la Liga AUF Uruguaya 2026. Uno de los cambios más resonantes ocurrió en Liverpool, con la salida de Joaquín Papa, ganador del premio al entrenador del año en la encuesta Fútbolx100 de Referí, y la llegada de Camilo Speranza, exayudante técnico de Paulo Pezzolano que además debutará como DT principal.

Otros dos equipos clasificados a copas internacionales también cambiaron de entrenador. Román Cuello fue oficializado como DT de Defensor Sporting tras la salida de Ignacio Ithurralde, y el argentino Israel Damonte asumió en Boston River dos meses después de la salida de Jadson Viera a Nacional, con un interinato de Gustavo Ferreyra en el medio.

Otro anuncio que dio que hablar fue el de Diego Monárriz como nuevo entrenador de Danubio. El argentino fue clave para el ascenso de Juventud a Primera y para su posterior clasificación a la Copa Libertadores, y tras su sorpresivo cese fue buscado por varios clubes del medio.

20250928 Diego Monarriz Nacional Juventud Torneo Clausura Foto Enzo Santos Focouy (3)
Diego Monarriz durante su etapa en Juventud

Diego Monarriz durante su etapa en Juventud

Por otra parte, Cerro anunció la llegada de Nelson Abeijón, que reemplazará en el cargo a Tabaré Silva, uno de los pocos técnicos que se mantuvo en su rol durante todo el 2025, en el que logró salvar al villero y estuvo hasta las últimas fechas en la pelea por entrar a copas internacionales.

Tras la salida de Daniel Carreño, Wanderers anunció a Mathías Corujo como su nuevo entrenador. El exjugador de Peñarol y la selección uruguaya llega desde Oriental de La Paz a intentar salvar al club que lo formó del descenso.

De los tres equipos que ascendieron a Primera, el único que estrenará técnico será Federico Nieves. El exentrenador de Cooper reemplazará a Joaquín Boghossian, que logró el ascenso con el Pionero y dejó el cargo por problemas de salud.

Mathías Corujo, nuevo DT de Wanderers
Mathías Corujo, nuevo DT de Wanderers

