"Defensor es mi papá": Pipe Stein habló en Polifonía sobre el vínculo con su padre y destacó a algunos referentes del club

El CEO de Notable Publicidad, Pipe Stein , habló en Polifonía, el ciclo conducido por Alejandro Fantino en El Observador, sobre la relación con su padre, su vínculo con Defensor Sporting , los recuerdos compartidos y algunos referentes del club.

"¿Cómo es el hincha de Defensor?" , le preguntó en cierto momento del conversatorio Fantino a Stein y este le respondió: "Defensor es mi papá" .

Sobre esto añadió que con el equipo violeta su padre estaba "en su estado más feliz" . "Era un beso en cada gol", aseguró.

"Así como seguramente cada uno que tenga pasión por su equipo debe tener una conexión con alguien de su familia , con un vecino, con un tío, con un amigo", apuntó.

Después, recordó la consecución en 1976 del primer Campeonato Uruguayo para Defensor y lo "revolucionada" que estaba su familia cuando pasó.

"Yo era un niño, estaba en primero de escuela. Mi familia estaba revolucionada porque Defensor fue el primer equipo que no era Peñarol o Nacional, que lograba ser campeón uruguayo. Se rompe esa hegemonía y termina siendo una revolución para todos los hinchas y para el propio fútbol uruguayo", aseveró.

Tras esto, Fantino le consultó si tenía "categoría de épica" en algún jugador y Stein señaló directamente a Nicolás Olivera, quien debutó profesionalmente en el equipo en 1995, se retiró también allí en 2016 y tuvo cinco pasos diferentes por el club.

"Nico Olivera fue muy importante, fue leal siempre a los colores y tuvo una conexión con la hinchada brutal", destacó.

Finalmente, mencionó también el nombre de Heber Silva Cantera, del que destacó su "lucha" y como este "representaba lo que nosotros sentíamos que había que hacer, que era raspar".

Cantera debutó en Fritsa en 1977, pasó por Oriental, después por Rampla Juniors hasta su llegada a Defensor en 1986, club en el que se quedó hasta 1998, en un paso de 12 años en el equipo ganó dos campeonatos uruguayos, entre otros títulos.

