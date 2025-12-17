Dólar
/ Cultura y Espectáculos / DEFENSOR

"Defensor es mi papá": Pipe Stein habló en Polifonía sobre el vínculo con su padre y destacó a algunos referentes del club

Según Stein, junto al equipo violeta su padre estaba "en su estado más feliz". "Era un beso en cada gol", aseguró.

17 de diciembre 2025 - 11:07hs
Pipe Stein﻿ en&nbsp;Polifonía

Pipe Stein﻿ en Polifonía

El CEO de Notable Publicidad, Pipe Stein, habló en Polifonía, el ciclo conducido por Alejandro Fantino en El Observador, sobre la relación con su padre, su vínculo con Defensor Sporting, los recuerdos compartidos y algunos referentes del club.

"¿Cómo es el hincha de Defensor?", le preguntó en cierto momento del conversatorio Fantino a Stein y este le respondió: "Defensor es mi papá".

Sobre esto añadió que con el equipo violeta su padre estaba "en su estado más feliz". "Era un beso en cada gol", aseguró.

"Así como seguramente cada uno que tenga pasión por su equipo debe tener una conexión con alguien de su familia, con un vecino, con un tío, con un amigo", apuntó.

Después, recordó la consecución en 1976 del primer Campeonato Uruguayo para Defensor y lo "revolucionada" que estaba su familia cuando pasó.

"Yo era un niño, estaba en primero de escuela. Mi familia estaba revolucionada porque Defensor fue el primer equipo que no era Peñarol o Nacional, que lograba ser campeón uruguayo. Se rompe esa hegemonía y termina siendo una revolución para todos los hinchas y para el propio fútbol uruguayo", aseveró.

Tras esto, Fantino le consultó si tenía "categoría de épica" en algún jugador y Stein señaló directamente a Nicolás Olivera, quien debutó profesionalmente en el equipo en 1995, se retiró también allí en 2016 y tuvo cinco pasos diferentes por el club.

"Nico Olivera fue muy importante, fue leal siempre a los colores y tuvo una conexión con la hinchada brutal", destacó.

Finalmente, mencionó también el nombre de Heber Silva Cantera, del que destacó su "lucha" y como este "representaba lo que nosotros sentíamos que había que hacer, que era raspar".

Cantera debutó en Fritsa en 1977, pasó por Oriental, después por Rampla Juniors hasta su llegada a Defensor en 1986, club en el que se quedó hasta 1998, en un paso de 12 años en el equipo ganó dos campeonatos uruguayos, entre otros títulos.

Embed - POLIFONÍA | El Reja, Francis Andreu, Pipe Stein, Gonzalo Tancredi y Santiago de Arteaga

