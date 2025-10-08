"Querer morir es una tragedia, querer morir y no poder es el infierno": la reflexión sobre suicidios del dramaturgo Gabriel Calderón en Polifonía

"Querer morir es una tragedia, querer morir y no poder es el infierno" , reflexionó el dramaturgo Gabriel Calderón en Polifonía , el ciclo de charlas que conduce Alejandro Fantino para El Observador. El psicólogo y director del Centro de Logoterapia y Análisis Existencial (CELAE), Alejandro De Barbieri, apuntó con preocupación que la cifra de suicidios en Uruguay es la más "alta" de Latinoamérica.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

"Entre los 10 y 14 años intentan suicidarse, cada 100.000 personas, alrededor de 100 varones y 400 niñas" , reveló el psicólogo en cierto momento del encuentro.

Tras esto, señaló que los intentos de autoeliminación son mayores "en mujeres". "Tiene que ver con la desigualdad, la inequidad, la violencia" , aseveró.

ENTREVISTA La pregunta divertida de Orlando Petinatti a Diego Aguirre y las reflexiones del entrenador con Alejandro Fantino, en Polifonía

El Observador y Alejandro Fantino estrenaron Polifonía, un ciclo que reúne figuras diversas en un mismo espacio de diálogo

Fantino le consultó a De Barbieri si las cifras de Uruguay de suicidios son "altas" y este le respondió que son las "más altas" de Latinoamérica.

"¿Y qué hacen ustedes con eso? ¿Qué haces vos?", le preguntó después el comunicador argentino.

"Estamos muy preocupados. Siempre decimos que el suicidio es una solución permanente a un problema que podría ser transitorio", sostuvo luego y añadió que aquellos que se intentan quitar la vida son quienes "no encuentran recursos para atravesar el malestar que tienen".

Calderón mencionó por su parte que el "querer morir" representa una "tragedia" y el "querer morir" y no poder hacerlo es "el infierno".

Después aseveró que en la sociedad actual "hemos perdido muchas veces la capacidad de diálogo que ahora la tecnología de repente la reconecta".

"Estoy pensando que la inteligencia artificial está logrando hablar con mucha gente, que nosotros no podemos hablar", cerró.

En el encuentro participaron además, la mae Susana Andrade, religiosa de la Federación IFA del Uruguay-Grupo ATABAQUE, la psicóloga y presidente de la Asociación Uruguaya de Psicopedagogía, Alejandra Balbi y la presidenta y CEO de GroupM, Mariana Píriz.