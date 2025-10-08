Dólar
Nacional / SENADO

Asumió Claudio Arbesún, el senador más joven de la historia del país: esperó a cumplir 30 años para ocupar la banca

"Es un espacio en donde los jóvenes muchas veces tenemos que demostrar de sobremanera la valía para estar allí", dijo el senador, integrante del Frente Amplio

8 de octubre 2025 - 11:57hs
Claudio Arbesún en su asunción como senador

Claudio Arbesún en su asunción como senador

Foto: Parlamento

Este martes asumió como senador por el Frente Amplio Claudio Arbesún, suplente de Constanza Moreira, y se convirtió en el senador más joven de la historia del país con 30 años, edad mínima requerida para formar parte de la Cámara Alta.

Arbesún es integrante de la Lista 1001 del Frente Amplio, que este martes celebró la asunción del nuevo senador y destacó que se trata de "un momento histórico que representa la renovación generacional y el compromiso de una nueva etapa para nuestro Frente Amplio, la 1001 y la Unión de la Juventud Comunista", que también integra el legislador.

Moreira, en tanto, indicó que Arbesún "esperó hasta cumplir 30 años para acceder a la banca" y valoró que el nuevo senador cuenta "con formación en Sociología y una mirada crítica y comprometida", y "representa la renovación generacional que nuestra política necesita".

En entrevista con MVD Noticias (TV Ciudad), el joven legislador declaró que asumió su nuevo cargo "sabiendo la responsabilidad que implica por el punto de vista de las repercusiones políticas, las repercusiones sociales", y con "el compromiso de tomarlo con la mayor seriedad del mundo, con el estudio y la dedicación que merece".

"Es un espacio en donde los jóvenes muchas veces tenemos que demostrar de sobremanera la valía para estar allí. Y creo que el primer aporte de estar es plantear que podemos hablar por nosotros mismos, y que no precisamos que hablen por nosotros", remarcó.

Arbesún también quiere "poner sobre la mesa" la "sospecha" cuando los quieran "relegar" a discutir "temas para jóvenes", cuando "en realidad todos los temas que atraviesan la vida de nuestro país nos incumben".

El senador fue consultado sobre el Presupuesto de 2025, y afirmó que en la Cámara de Diputados sus compañeros del Frente "están haciendo sus mayores esfuerzos para, dentro de un escenario fiscal que es muy restrictivo, lograr reforzar asignaciones presupuestales que tengan que ver con las prioridades de nuestra gente y que, sobre todo, impacten en la juventud".

Arbesún ya integró durante este periodo la cámara baja del Parlamento en distintas suplencias a la diputada Tatiana Antúnez. Allí, sin embargo, no fue el integrante más joven: ese cupo se lo lleva el diputado colorado Matías Duque, quien cumplió 27 años en abril.

senador Frente Amplio Constanza Moreira parlamento Cámara de Senadores

