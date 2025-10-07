Frenteamplistas rebeldes le avisan al presidente Orsi que darán una "batalla ideológica interna"

El grupo de frenteamplistas rebeldes que el sábado 4 se juntaron en un comité de base del Cordón bajo la consigna "Por un Frente Amplio con el corazón a la izquierda", enviará una carta al presidente Yamandú Orsi en la que realizan críticas diversas a la gestión del gobierno y advierten que se organizaron para dar "una batalla ideológica interna".

En la misiva publicada por El País, estos militantes dicen que no están creando un nuevo grupo político sino un foro de debate para presentar proyectos y "dar esperanza a cientos de miles de uruguayos que no llegan a fin de mes".

“(…) Nos hemos organizado para dar una batalla ideológica interna, tan necesaria como inevitable, responsable y fraterna, para evitar que el Frente Amplio profundice un derrotero hacia el centro del espectro político ”, señalan en la misiva. Los militantes dicen que quieren "impedir el regreso de la derecha" lo que "implicaría un grave retroceso social, político, económico y ético".

Es así que cuestionan la política exterior del actual gobierno acerca de su resistencia a "condenar debidamente el genocidio que realiza Israel en Palestina" en tanto que "ha minimizado la amenaza de la flota de guerra estadounidense en el Caribe". "A la hora de criticar a Venezuela no se ahorraron descalificativos; pero al tratarse de Israel cada letra aparece medida en extremo”, advierten.

En cuanto a la política económica, sostienen que desde el gobierno "se critica y menosprecia a legisladores de izquierda, académicos y movimientos sociales, por proponer un impuesto del 1% al 1% más rico del país para recaudar 800 millones de dólares que serían volcados al combate de la pobreza".

“Reclamamos un sistema tributario más justo y una reforma audaz del sistema jubilatorio, lo que incluye la eliminación de las AFAPs. Pensemos entre todos en qué tipo de sociedad queremos vivir. Unos pocos uruguayos tienen 62.000 millones de dólares en el exterior, mientras el 17,7% de los orientales vive en la pobreza", agregan en la carta.

Y concluyen: "el gobierno gana por la derecha lo que pierde por la izquierda, en lugar de asumir con valentía su razón de ser. Por esto y más convocamos a los frenteamplistas de izquierda a levantar sus banderas para defender los principios fundacionales de nuestro querido Frente Amplio. Unámonos. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Irse no es opción. Callarse tampoco".