Con el retiro anunciado de Jordi Alba, mirá dónde están, uno por uno, los últimos campeones de la Champions League con Barcelona

El lateral izquierdo español Jordi Alba anunció este martes que se retirará del fútbol una vez que termine la temporada de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, con Inter Miami, el equipo que comparte con otros exjugadores de Barcelona como Luis Suárez, Lionel Messi y Sergio Busquets.
La decisión se anunció días después de que Sergio Busquets, su compañero en Inter Miami, el Barça y la selección española, anunciara su retirada. Así, Alba se convirtió en otro campeón de la Champions League 2014/15 que se retira.
Dónde están los titulares de aquel Barcelona
Cuando Busquets y Jordi Alba finalmente cuelguen las botines al terminar los playoffs de la MLS, la mayoría de los titulares de Barcelona de aquella final de la Champions League estarán retirados.
Cabe recordar que el encuentro decisivo de aquel torneo, ganado por 3-1 contra Juventus, marcó el último título continental del Barça.
Este fue el equipo titular de aquel Barcelona y dónde están aquellos jugadores:
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen y Daniel
Ter Stegen: Barcelona
El arquero se encuentra inactivo ahora, aun en Barcelona, debido a una importante lesión.
000_9YF4AA.webp
Araujo y Dani Alves en Barcelona
Lluis Gene / AFP
Daniel Alves: Retirado
Se retiró a principios de 2023, mientras jugaba para Pumas de México, tras ser arrestado por violación. Liberado en 2024 y absuelto este año.
barcelona-dos.webp
Araújo observa el abrazo de Piqué a Riqui
Gerard Piqué: Retirado
Piqué terminó su carrera en la temporada 2022-23 como uno de los grandes nombres de la historia de Barcelona. Actualmente es uno de los presidentes de la Kings League.
0016326170.webp
Mascherano celebró su primer gol en Barcelona
LLUIS GENE / AFP
Javier Mascherano: Retirado
El argentino dejó Barcelona para jugar en Hebei FC de China en 2018 y fue fichado por Estudiantes en 2020. Entrenador desde 2022, ha dirigido con la selección juvenil argentina y actualmente dirige a Inter Miami.
stuani.webp
Luis Suárez junto a Lionel Messi y Jordi Alba, entre otros, cuando defendía a Barcelona
Jordi Alba: Se retira
El futbolista dejó Barcelona para jugar en Inter Miami en 2023. En lo que va de la temporada, jugó 44 partidos, convirtió seis goles y dio 12 asistencias.
stuani-jpg..webp
Messi, Suárez, Busquets y Alba, los amigos en Barcelona
EFE
Sergio Busquets: Se retira
El pasado fin de semana, Inter Miami, luego del partido por MLS, le hizo un homenaje en la cancha junto a sus hijos y esposa, ya que anunció su retiro tras el término de esta temporada.
0019218653.webp
Rakitic marcó el segundo para el Barcelona
AFP
Ivan Rakitic: Retirado
Dejó Barcelona tras la temporada 2019-20 para fichar por Sevilla. Tras tres años allí, fichó por Al-Shabab de Arabia Saudita antes de fichar por Hajduk Split de su país, Croacia, donde se retiró.
0028433545.webp
La salida de Andrés Iniesta del Barcelona dejó a Lionel Messi como el último sobreviviente de la época más gloriosa del conjunto catalán.
Getty Images
Andrés Iniesta: Retirado
Capitán del título de la Champions League, es uno de los más grandes de la historia. En 2018 se fue a jugar a Vissel Kobe de Japón y terminó su carrera en la temporada 2023-24, en Emirates Club, de Emiratos Árabes Unidos.
0014703352.webp
Luis Suárez, llegó a 102 goles con la camiseta de Barcelona, en 121 partidos
AFP
Luis Suárez: Inter Miami
El uruguayo dejó Barcelona para jugar en Atlético de Madrid en 2020 con el que ganó LaLiga de España. Suárez jugó posteriormente en Nacional y Gremio antes de llegar a Inter de Miami, en el que permanece con 16 goles y 17 asistencias en 44 partidos este año.
000_8QV4UW.webp
Messi en Barcelona
Josep Lago / AFP
Lionel Messi: Inter Miami
El astro argentino continuó brillando con Barcelona hasta 2021, cuando fichó por Paris Saint-Germain. Se marchó a Inter Miami en 2023, donde ya ha disputado 80 partidos, marcando 66 goles y dando 35 asistencias.
0000497968.webp
Neymar volvió a marcar para Barcelona
Neymar: Santos
El crack brasileño era considerada una figura clave para sustituir la hegemonía de Lionel Messi, pero se marchó a Paris Saint-Germain en 2017. Tuvo una breve etapa en Al-Hilal de Arabia Saudita (en donde ahora juega Darwin Núñez) y, a principios de este año, regresó a Santos.