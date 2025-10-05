El uruguayo ex Nacional que conquistó en la MLS el único título que ganó Luis Suárez con Inter Miami desde su llegada

Bruno Damiani celebra su gol para Philadelphia Union en su debut en la MLS de Estados Unidos

Los jugadores uruguayos en el mundo del fútbol se siguen destacando continuamente y este sábado a la noche sucedió en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El exdelantero de Nacional, Bruno Damiani, conquistó su primer título en ese campeonato.

Damiani, quien defendió a los tricolores y luego se fue a préstamo a Boston River, se desempeña actualmente en Philadelphia Union de la MLS.

Bruno Damiani ha tenido un buen desempeño desde su llegada al fútbol de Estados Unidos.

Este sábado a la noche, con Philadelphia Union vencieron 1-0 a New York City FC.

Damiani fue titular y jugó hasta los 72 minutos cuando fue reemplazado, además de ver una amonestación.

Al término del partido, les entregaron la Supporters Shield, la misma copa que ganó el año pasado Luis Suárez con Inter Miami y que desde su llegada a ese club, fue el único título que obtuvo.

Se trata un reconocimiento que se otorga desde 1996 al mejor equipo de la temporada regular de la MLS.