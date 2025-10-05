Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / ESTADOS UNIDOS

El uruguayo ex Nacional que conquistó en la MLS el único título que ganó Luis Suárez con Inter Miami desde su llegada

Otro futbolista charrúa se distinguió en el mundo del fútbol y obtuvo su reconocimiento

5 de octubre 2025 - 15:11hs
Bruno Damiani celebra su gol para Philadelphia Union en su debut en la MLS de Estados Unidos

Bruno Damiani celebra su gol para Philadelphia Union en su debut en la MLS de Estados Unidos

Los jugadores uruguayos en el mundo del fútbol se siguen destacando continuamente y este sábado a la noche sucedió en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El exdelantero de Nacional, Bruno Damiani, conquistó su primer título en ese campeonato.

Damiani, quien defendió a los tricolores y luego se fue a préstamo a Boston River, se desempeña actualmente en Philadelphia Union de la MLS.

El título que obtuvo Damiani

Bruno Damiani ha tenido un buen desempeño desde su llegada al fútbol de Estados Unidos.

Este sábado a la noche, con Philadelphia Union vencieron 1-0 a New York City FC.

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

Luis Gutiérrez cuando defendió el arco de Peñarol
OBITUARIO

Luto en Peñarol y en la selección uruguaya: murió Luis Gutiérrez, campeón uruguayo en el primer quinquenio aurinegro, de la Copa Libertadores e Intercontinental, y con la celeste, ganó el Sudamericano juvenil

Damiani fue titular y jugó hasta los 72 minutos cuando fue reemplazado, además de ver una amonestación.

Al término del partido, les entregaron la Supporters Shield, la misma copa que ganó el año pasado Luis Suárez con Inter Miami y que desde su llegada a ese club, fue el único título que obtuvo.

Se trata un reconocimiento que se otorga desde 1996 al mejor equipo de la temporada regular de la MLS.

Temas:

Bruno Damiani Luis Suárez Inter Miami MLS

Seguí leyendo

Las más leídas

Luis Suárez en el derbi Orlacdo City vs Inter Miami
MLS

Inter Miami goleó a New England Revolution pero Luis Suárez deberá esperar para llegar a su gol 600

Nacional 2 vs Cerro Largo FC 1: el tricolor cambió silbidos por aplausos en el Gran Parque Central al ganar con un golazo de Maxi Gómez
TORNEO CLAUSURA

Nacional 2 vs Cerro Largo FC 1: el tricolor cambió silbidos por aplausos en el Gran Parque Central al ganar con un golazo de Maxi Gómez

Christian Ebere en Nacional vs Cerro Largo FC
TORNEO CLAUSURA

La tabla del Torneo Clausura y la Anual tras el triunfo de Nacional y el empate de Boston River vs Juventud, en los partidos del sábado por la décima fecha

Nicolás López y Christian Ebere
NACIONAL

La lesión del Diente López y su cambio en el primer tiempo: la mala noticia que dejó el triunfo de Nacional; mirá lo último que se supo de su estado en el vestuario tricolor

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos