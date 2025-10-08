Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CLAUSURA

Quedan muy pocas entradas para la visita de Peñarol ante Miramar Misiones en Durazno por el Torneo Clausura; mirá dónde adquirirlas

Existe mucha avidez en la capital duraznense para el compromiso entre cebritas y aurinegros del próximo sábado

8 de octubre 2025 - 13:03hs
La hinchada de Peñarol

La hinchada de Peñarol

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol volvió este miércoles en Los Aromos a las prácticas y se prepara para un encuentro muy importante que jugará ante Miramar Misiones el próximo sábado en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno, en donde los cebritas serán locales por la undécima fecha del Torneo Clausura. En ese contexto, el técnico aurinegro, Diego Aguirre, probó la fórmula del doble 9 con Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Matías Arezo abrió el marcador para Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura
PEÑAROL

Ofensiva de peso: Diego Aguirre activa el doble 9 en Peñarol y busca el golpe de timón arriba ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura

La foto de Jeremía Recoba cuando era poco más que un bebé, que mostró su mamá
FÚTBOL

El exfutbolista de Nacional que cumple años y que su mamá editó un emotivo video

Quedan muy pocas entradas ante Miramar Misiones

Para el partido del sábado contra Miramar Misiones en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno por la undécima fecha del Torneo Clausura, se agotaron algunas tribunas, pero aún quedan pocas entradas para otras.

Las dos tribunas que están agotadas son la José Vera (lo que sería la Tribuna América del Estadio Centenario) y la Antonio Alzamendi (lo que sería la Olímpica del Centenario).

Quedan por ahora lugares y entradas en las dos cabeceras y las dos al mismo precio para los hinchas y socios de Peñarol: generales $ 650 y socios $ 500. Los menores hasta 12 años ingresan gratis.

Las entradas se pueden adquirir a través de Redtickets.

Temas:

Peñarol Miramar Misiones durazno Los Aromos Torneo Clausura Diego Aguirre

Seguí leyendo

Las más leídas

Gonzlao Carneiro ante Peñarol
PEÑAROL

Lo que dicen en Peñarol sobre una futura llegada de Gonzalo Carneiro desde Nacional

El mensaje de Paulo Pezzolano a sus futbolistas
URUGUAYOS

Paulo Pezzolano fue despedido en Watford de Inglaterra tras 10 partidos y una buena ubicación; el club ya tiene un nuevo DT

La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González
ARGENTINA

La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González y los mensajes de excompañeros tricolores tras ser intervenido quirúrgicamente

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

La picante reacción de Ignacio Ruglio a la reunión de Nacional con Ignacio Alonso: "Me hace acordar a la Batiseñal cuando necesitaban ayuda del enmascarado"; mirá su mensaje

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos