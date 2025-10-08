Quedan muy pocas entradas para la visita de Peñarol ante Miramar Misiones en Durazno por el Torneo Clausura; mirá dónde adquirirlas

Peñarol volvió este miércoles en Los Aromos a las prácticas y se prepara para un encuentro muy importante que jugará ante Miramar Misiones el próximo sábado en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno, en donde los cebritas serán locales por la undécima fecha del Torneo Clausura. En ese contexto, el técnico aurinegro, Diego Aguirre, probó la fórmula del doble 9 con Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Los mirasoles vienen de ganarle con lo justo a los danubianos 2-0 en los minutos finales, sumando tres puntos de oro para la tabla del certamen y para la Anual.

Por otra parte y como informó Referí este martes, el técnico Diego Aguirre ya podrá contar con Ignacio Sosa para el encuentro ante los cebritas, luego de que el volante no pudiera estar ante Danubio el pasado domingo debido a un golpe.

Como informó Referí este miércoles, una de las alternativas que ensayó el DT en Los Aromos, es el regreso del doble 9 con Matías Arezo y Maximiliano Silvera en ofensiva, aunque no lo definió aún.

Quedan muy pocas entradas ante Miramar Misiones

Para el partido del sábado contra Miramar Misiones en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno por la undécima fecha del Torneo Clausura, se agotaron algunas tribunas, pero aún quedan pocas entradas para otras.

Las dos tribunas que están agotadas son la José Vera (lo que sería la Tribuna América del Estadio Centenario) y la Antonio Alzamendi (lo que sería la Olímpica del Centenario).

Quedan por ahora lugares y entradas en las dos cabeceras y las dos al mismo precio para los hinchas y socios de Peñarol: generales $ 650 y socios $ 500. Los menores hasta 12 años ingresan gratis.

Las entradas se pueden adquirir a través de Redtickets.