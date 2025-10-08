Susana Andrade cuestionó los prejuicios contra la religión Umbanda y la estigmatización sobre los sacrificios de animales

Durante una nueva edición de Polifonía, el ciclo de charlas que conduce Alejandro Fantino para El Observador, la mae y política uruguaya Susana Andrade habló sobre los estigmas contra la religión Umbanda y las diferencias en los tratos en comparación a los católicos y judíos .

"El miedo o la burla son mecanismos que habitualmente nosotros trabajamos. Para nosotros es habitual y está normalizado que nos pregunten: algunos de ustedes hacen daño, ¿verdad?" , reveló Susana Andrade bajo la escucha del comunicador argentino y el resto de invitados convocados para esta edición: Alejandro De Barbieri, Gabriel Calderón, Alejandra Balbi y Mariana Piriz.

" Eso no se lo preguntan a un rabino ni a un pastor . Es como que yo hoy en día le preguntara a un sacerdote católico: ¿vos sos de los violadores? O, hay alguno de ustedes que es abusador de menores, ¿verdad?", añadió.

Sobre esto, aseguró que decir o preguntar eso sería algo "muy injusto" para toda la comunidad católica.

En este mismo sentido, añadió que "ninguna religión" verdaderamente "predica el mal" ni quiere "dañar". "Al contrario, son necesarias las religiones en un mundo con tanta violencia", subrayó.

Después, se refirió a la estigmatización sobre los sacrificios de animales dentro de su religión y explicó que ese acto sería similar a la "sacralización de los alimentos en el judaísmo o al halal de los musulmanes".

"Nosotros, entre algunas obligaciones que tenemos, debemos comer alimentos bendecidos. Es decir, no se puede usar dinero. O sea, tenés que estar en una especie de retiro espiritual. Y la alimentación que consumas tiene que ser finada en el templo y consumida en comunión de fieles", explicó.

"En muchos barrios pobres suenan tambores y la gente sabe que hay alimentos nutritivos, sanos, que hay frutas, que hay carne, que a veces es una cuestión suntuaria poder consumir carne", añadió para cerrar.