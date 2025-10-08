Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  14°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / RELIGIÓN

Susana Andrade cuestionó los prejuicios contra la religión Umbanda y la estigmatización sobre los sacrificios de animales

"Es como que yo hoy en día le preguntara a un sacerdote católico: ¿vos sos de los violadores?", sostuvo la mae Susana Andrade

8 de octubre 2025 - 11:47hs
Mae y política uruguaya Susana Andrade﻿

Mae y política uruguaya Susana Andrade﻿

Durante una nueva edición de Polifonía, el ciclo de charlas que conduce Alejandro Fantino para El Observador, la mae y política uruguaya Susana Andrade habló sobre los estigmas contra la religión Umbanda y las diferencias en los tratos en comparación a los católicos y judíos.

"El miedo o la burla son mecanismos que habitualmente nosotros trabajamos. Para nosotros es habitual y está normalizado que nos pregunten: algunos de ustedes hacen daño, ¿verdad?", reveló Susana Andrade bajo la escucha del comunicador argentino y el resto de invitados convocados para esta edición: Alejandro De Barbieri, Gabriel Calderón, Alejandra Balbi y Mariana Piriz.

"Eso no se lo preguntan a un rabino ni a un pastor. Es como que yo hoy en día le preguntara a un sacerdote católico: ¿vos sos de los violadores? O, hay alguno de ustedes que es abusador de menores, ¿verdad?", añadió.

Más noticias
el observador y alejandro fantino estrenaron polifonia, un ciclo que reune figuras diversas en un mismo espacio de dialogo

El Observador y Alejandro Fantino estrenaron Polifonía, un ciclo que reúne figuras diversas en un mismo espacio de diálogo

Orlando Petinatti y Diego Aguirre
ENTREVISTA

La pregunta divertida de Orlando Petinatti a Diego Aguirre y las reflexiones del entrenador con Alejandro Fantino, en Polifonía

Sobre esto, aseguró que decir o preguntar eso sería algo "muy injusto" para toda la comunidad católica.

En este mismo sentido, añadió que "ninguna religión" verdaderamente "predica el mal" ni quiere "dañar". "Al contrario, son necesarias las religiones en un mundo con tanta violencia", subrayó.

Después, se refirió a la estigmatización sobre los sacrificios de animales dentro de su religión y explicó que ese acto sería similar a la "sacralización de los alimentos en el judaísmo o al halal de los musulmanes".

"Nosotros, entre algunas obligaciones que tenemos, debemos comer alimentos bendecidos. Es decir, no se puede usar dinero. O sea, tenés que estar en una especie de retiro espiritual. Y la alimentación que consumas tiene que ser finada en el templo y consumida en comunión de fieles", explicó.

"En muchos barrios pobres suenan tambores y la gente sabe que hay alimentos nutritivos, sanos, que hay frutas, que hay carne, que a veces es una cuestión suntuaria poder consumir carne", añadió para cerrar.

POLIFONIA - Cuestionamientos a la religión Umbanda pero no a los católicos o judíos

Temas:

Susana Andrade Religión Alejandro Fantino polifonia

Seguí leyendo

Las más leídas

Flota de helicópteros iraníes. (Archivo)
PERFECT DAY

Estados Unidos investiga a una empresa uruguaya por facilitar la compra de insumos de helicópteros para el Ejército de Irán

Cierra otro colegio privado y ya van cuatro anuncios de bajas para el año lectivo próximo
EDUCACIÓN

Cierra otro colegio privado y ya van cuatro anuncios de bajas para el año lectivo próximo

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra
CONSTRUCCIÓN

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra

Diego Aguirre e Ignacio Ruglio
PEÑAROL

Sorpresa: Diego Aguirre quiere repatriar a un ex Peñarol para la temporada 2026

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos