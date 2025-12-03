Dólar
Compra 38,05 Venta 40,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Jueves:
Mín  19°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / POLIFONÍA

"Me llevé un tremendo susto": Chris Namús reveló en Polifonía "la peor experiencia" que vivió en el boxeo

"Los golpes parecen que no te hacen nada y en verdad son los que más daño hacen, que fue lo que me pasó en mi última pelea", contó

3 de diciembre 2025 - 11:29hs
La boxeadora y comunicadora, Chris Namús﻿

La boxeadora y comunicadora, Chris Namús﻿

La boxeadora y comunicadora Chris Namús reveló en el programa más reciente de Polifonía, el ciclo conducido por Alejandro Fantino en El Observador, que durante su última pelea se llevó un "tremendo susto" que la llevó a plantearse que su carrera deportiva llegaba "hasta acá".

"Los golpes parecen que no te hacen nada y en verdad son los que más daño hacen, que fue lo que me pasó en mi última pelea, que dije hasta acá. Porque la verdad que me llevé un tremendo susto", contó.

El combate en Estados Unidos "arrancó bien" para ella, recordó Namús. Sin embargo, en el sexto round la enviaron a la lona y se quedó "mal, como mareada". "Me paro, en otro momento me vuelve a conectar, yo no caigo porque quedo como contra la guardia y el juez dice, no va más, hasta acá", continuó.

Más noticias
Alejandro Fantino
POLIFONÍA

Alejandro Fantino: "Me fui de ESPN por ser un tipo raro, pero era raro para unos brutos que no se daban cuenta de su propia incapacidad para mejorar"

María Noel Riccetto en Polifonía
POLIFONÍA

María Noel Riccetto habló de las tres condiciones "fundamentales" para que un bailarín triunfe: "Si esas tres cosas no están alineadas no vas a encontrar nada"

Al otro día, aseguró, empezó "la peor experiencia" que vivió "hasta ahora en el boxeo", donde primeramente sintió al despertar una jaqueca "insoportable" con la que "no podía casi abrir los ojos del dolor que tenía de cabeza".

"Había que dejar el hotel ese día y yo me había quedado en un apartamento en Miami como tres o cuatro días más. Estábamos yendo a llevar el aeropuerto a mi técnico. Iban a parar antes en un shopping de camino, le digo que esperen que necesitaba vomitar. Vomito. Llegamos al parking. Ellos se bajaron al shopping. Les dije que los esperaba ahí, que todavía no me sentía bien y ahí empecé a vomitar. Una, dos veces, tres veces. Ahí me puse muy nerviosa, le escribo a mi médico de cabecera y me internaron", contó.

Tras esto, le pasaron medicamentos y le practicaron una tomografía. "Me liberaron como a las 6 o 7 horas. Tenía contusión cerebral", cerró.

Embed - POLIFONÍA | Chris Namús, Yesty Prieto, Daniel Mella, Franco Cinquegrana y Héctor Inzaurralde

*Polifonía se realiza gracias al apoyo de los siguientes sponsors: Universidad Católica del Uruguay, Medis Group, Toyota y Motorola.

Temas:

Chris Namús boxeo polifonia Alejandro Fantino

Seguí leyendo

Las más leídas

Pamela González y Fiorella Pico
FEMENINO

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol con Uruguay penúltimo: mirá los próximos partidos de la celeste

Ana Matyszczyk
TELEVISIÓN

Ana Matyszczyk contó las razones por las que se fue de Desayunos Informales: "Queda un amplio camino por recorrer"

Canal 5 y Antel transmitirán el Mundial 2026: los detalles del acuerdo y cómo se verán los partidos
MUNDIAL 2026

Canal 5 y Antel transmitirán el Mundial 2026: los detalles del acuerdo y cómo se verán los partidos

Jadson Viera, entrenador de Nacional
NACIONAL

El Nacional 2026 que se viene: Ignacio Suárez a préstamo, Kike Olivera y César Araújo son opciones, un equipo de 27 años de promedio y la pretemporada en Montevideo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos