"Me llevé un tremendo susto": Chris Namús reveló en Polifonía "la peor experiencia" que vivió en el boxeo

La boxeadora y comunicadora Chris Namús reveló en el programa más reciente de Polifonía, el ciclo conducido por Alejandro Fantino en El Observador, que durante su última pelea se llevó un "tremendo susto" que la llevó a plantearse que su carrera deportiva llegaba "hasta acá".

"Los golpes parecen que no te hacen nada y en verdad son los que más daño hacen, que fue lo que me pasó en mi última pelea, que dije hasta acá. Porque la verdad que me llevé un tremendo susto ", contó.

El combate en Estados Unidos "arrancó bien" para ella, recordó Namús. Sin embargo, en el sexto round la enviaron a la lona y se quedó "mal, como mareada". "Me paro, en otro momento me vuelve a conectar, yo no caigo porque quedo como contra la guardia y el juez dice, no va más, hasta acá ", continuó.

Al otro día, aseguró, empezó "la peor experiencia" que vivió "hasta ahora en el boxeo" , donde primeramente sintió al despertar una jaqueca "insoportable" con la que "no podía casi abrir los ojos del dolor que tenía de cabeza" .

"Había que dejar el hotel ese día y yo me había quedado en un apartamento en Miami como tres o cuatro días más. Estábamos yendo a llevar el aeropuerto a mi técnico. Iban a parar antes en un shopping de camino, le digo que esperen que necesitaba vomitar. Vomito. Llegamos al parking. Ellos se bajaron al shopping. Les dije que los esperaba ahí, que todavía no me sentía bien y ahí empecé a vomitar. Una, dos veces, tres veces. Ahí me puse muy nerviosa, le escribo a mi médico de cabecera y me internaron", contó.

Tras esto, le pasaron medicamentos y le practicaron una tomografía. "Me liberaron como a las 6 o 7 horas. Tenía contusión cerebral", cerró.

Embed - POLIFONÍA | Chris Namús, Yesty Prieto, Daniel Mella, Franco Cinquegrana y Héctor Inzaurralde

