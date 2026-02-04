"Eterno": el nuevo recuerdo de Nacional para el Morro García, a cinco años de su muerte

Nacional recordó en sus redes sociales a Santiago Morro García , el futbolista formado en su cantera y que era hincha tricolor, al cumplirse este 4 de febrero el quinto aniversario de su fallecimiento.

El club albo posteó un video con recuerdos de García con la camiseta tricolor, acompañado de la palabra "eterno".

Tras mostrar varios de sus goles, el video también recuerda una entrevista del Morro junto a su amigo Sebastián Coates , actual capitán de Nacional que fue compañero de García y Mauricio Pereyra en la generación 1990 del tricolor, cuando los tres eran jugadores del bolso.

En esa entrevista, publicada en la página partidaria Decano.com, García destacó que en "la noventa" siempre fueron "muy unidos" . "Siempre íbamos todos a todos lados, estábamos todos juntos en todos lados . Ahora, por suerte, pudimos estar todos juntos en Primera y compartir esto, que la verdad es que es increíble", dijo en ese momento el delantero.

En un fragmento de esa nota, que también se ve en el homenaje, Coates destacó como Pereyra y García se entendían "de memoria" cuando jugaban juntos.

stuani-jpg..webp Sebastián Coates recordó a Santiago "Morro" García

Segundos después, Nacional recordó una entrevista realizada por el club a su capitán semanas atrás, en la que Coates habló sobre cómo convive con la muerte de su amigo: "Va pasando el tiempo y vas asimilando cosas de que ya no está. Después a mí me pasa muchas veces de ir por acá, por Los Céspedes, ver la cara de él o en el Parque cuando está el cuadro. Hay muchas cosas y sentimientos que se generan y no sé si terminás de recuperarte, sino que bueno, vas pasando el tiempo y la vida te va llevando a convivir con eso".

Por último, el tricolor mostró un fragmento de otra entrevista a Mauricio Pereyra, que en diciembre se retiró del fútbol tras obtener la Liga AUF Uruguaya con Nacional, en la que le mostraron una foto junto al Morro y Coates cuando eran juveniles.

"Concentrábamos juntos los tres siempre. Y de hecho, capaz que algo que me quedó en el debe fue haber vuelto a jugar acá en Nacional con él", expresó el ahora exfutbolista, antes de destacar "la sonrisa" del Morro.

En un nuevo posteo publicado minutos después, el tricolor volvió a recordar a su exfutbolista: "A 5 años de tu partida, te recordamos hoy y siempre", se lee en el tuit del bolso, que va acompañado del hashtag "#MorroEterno".

Cinco años de la muerte del Morro

Este martes 4 de febrero se cumplen cinco años de la muerte de Santiago García, quien a sus 30 años se quitó la vida en Mendoza, Argentina, donde jugaba para Godoy Cruz.

Su fallecimiento conmocionó al fútbol uruguayo y argentino y puso en debate el tema de la salud mental de los futbolistas.

Incluso, Nacional acompañó su posteo de este miércoles con distintas líneas de atención para personas que necesiten ayuda ante este tipo de situaciones, gratuitas y 24 horas abiertas: la "Línea de apoyo emocional" (0800 1920) y la "Línea de prevención del suicidio" (0800 0767 o por celular al *0767).

“El Morro fue ese jugador con ADN de Nacional: de los que siempre fue al frente en todas, de los que se sabía que una racha de 3 o 4 partidos sin marcar se terminaba apenas llegara un partido difícil y de los que siempre daba todo porque así lo sentía. Se extraña el Morro. Pero por siempre será el “Morro Eterno”, señaló Nacional en un posteo publicado en su página web en un aniversario anterior de la muerte del delantero.