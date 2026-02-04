Estudio Bonomi: un aliado estratégico para empresas del agro que buscan respaldo técnico, anticiparse a cambios normativos y optimizar su estructura financiera

Con raíces sólidas en la tradición y una mirada puesta en el futuro, Estudio Bonomi se posiciona como un socio estratégico para las empresas del agro, brindando asesoramiento integral en materia tributaria, contable, financiera y laboral , además de acompañamiento técnico en estructuras societarias, proyectos de inversión y auditoría .

La empresa fue fundada en 1942 por el Cr. Américo Bonomi Álvarez y cuenta con más de 80 años de trayectoria . En ese camino, participaron hasta el momento tres generaciones, manteniendo una continuidad basada en valores firmes : ética profesional, cercanía con el cliente y capacidad de adaptación a un entorno en permanente cambio.

Además, el vínculo con el agro formó parte del ADN del Estudio desde sus orígenes .

Esa cercanía se expresa en una forma de trabajo que va más allá del escritorio: visitas a los establecimientos, participación en recuentos de ganado, toma de inventarios y recorridas por los campos , con el objetivo de comprender en profundidad la realidad productiva y acompañar a los equipos en la toma de decisiones estratégicas.

“Es importante para las empresas contar con un estudio especializado que les permita tomar decisiones con respaldo técnico, anticiparse a cambios normativos y optimizar su estructura financiera. Conocemos el agro como asesores y participando en empresas agropecuarias, nos involucramos en las estrategias de nuestros clientes y eso es un diferencial que nos gusta y se valora”, sostuvo Diego Bonomi, socio del estudio.

En el marco de la participación del estudio en Agro en Punta, una instancia en la que buscan escuchar, aprender y aportar experiencia, reafirmando el compromiso de Estudio Bonomi con el desarrollo del sector agropecuario, el ejecutivo conversó con El Observador sobre cómo las empresas agropecuarias se han profesionalizado, el rol de la planificación y los datos en el crecimiento del negocio y los desafíos y oportunidades del sector.

¿Cómo comenzó la relación del estudio con el sector agropecuario?

Nuestra relación con el agro viene desde el inicio del Estudio, hay clientes con varias generaciones familiares y más de 70 años de vinculación profesional. En todo ese tiempo asesoramos empresas líderes en la modernización del sector, tanto a nivel productivo como agroindustrial. Hemos estado presentes en hitos tales como la incorporación de tecnología cada vez más sofisticada, la inversión extranjera que continúa, la mejora genética, la ganadería intensiva, el desarrollo forestal y la consolidación de la exportación agrícola.

¿Qué servicios especializados ofrecen desde el Estudio para el sector del agro y qué porción de sus clientes representa?

Dentro de nuestros servicios destacamos el asesoramiento y la consultoría en materia tributaria, contable, financiera, laboral, estructuras societarias y proyectos de inversión. También auditoría, no solo de estados financieros, sino con especialistas en el tema, de aspectos vinculados a la gestión operativa. Visitamos a nuestros clientes, participamos en recuentos de ganado y toma de inventarios, recorremos los campos, nos gusta ir y estar cerca del productor y su equipo de trabajo.

¿Qué valor agregado implica para las empresas del sector contar con un estudio que los asesore?

Es importante para las empresas contar con un estudio especializado que les permita tomar decisiones con respaldo técnico, anticiparse a cambios normativos y optimizar su estructura financiera. Conocemos el agro como asesores y participando en empresas agropecuarias, nos involucramos en las estrategias de nuestros clientes y eso es un diferencial que nos gusta y se valora.

¿Qué caracteriza hoy a las empresas agropecuarias que demandan asesoramiento profesional integral? ¿Qué perfil tienen?

Hoy en día las empresas agropecuarias por lo general se han profesionalizado significativamente, no solo en sus aspectos productivos y tecnológicos sino también en el manejo de la información, la planificación financiera y tributaria. En estos temas exigen y con razón, profesionales que se proyecten al futuro para que el empresario al que asesoran pueda tomar buenas decisiones.

Como dijo uno de nuestros clientes agropecuarios en una charla con otros productores, “mi balance y estimaciones de impuestos a junio de cada año los tengo en forma anticipada en el mes de marzo.”

¿Qué cambios notan en la forma en que los productores y empresas del agro gestionan hoy su negocio respecto a años anteriores?

Los notamos mucho más ordenados administrativamente gracias a la tecnología y a un cambio de visión del negocio, hoy son mucho más empresarios. Eso hace también que estén más ávidos de tener información de calidad en tiempo y forma para poder planificarse. Se preocupan más en interiorizarse en temas fiscales y como optimizar sus números.

Obviamente la modernización y crecimiento en el área productiva ha sido excepcional.

El Estudio trabaja con clientes de distintos sectores. ¿Cuáles destacarías y qué aporta esa diversificación a la hora de asesorar empresas del agro?

El trabajar con diversos sectores de la economía, empresas de servicios, industrias, comercio internacional, desarrollos inmobiliarios, hoteles, software por nombrar algunos, nos permite analizar buenas prácticas que se aplican en cada uno de ellos, tener una visión amplia, enriqueciendo la gestión y planificación de cada uno de nuestros clientes. Es una retroalimentación constante usada en beneficio de nuestros clientes en cada uno de los sectores.

¿Cómo incide una buena planificación tributaria en la competitividad y sustentabilidad de los proyectos agropecuarios?

Es fundamental y puede cambiar mucho los costos fiscales de las empresas. Existen disposiciones legales y reglamentarias vinculadas a estructuras societarias adecuadas según el caso, deducciones de gastos incrementados, diversas exoneraciones por inversiones, beneficios fiscales en proyectos de inversión y otras herramientas que bien aplicadas puedan ayudar a cambiar los números de un balance agropecuario.

¿Qué rol cumple la auditoría en empresas del agro que buscan crecer, profesionalizarse o atraer inversión?

La auditoría brinda orden, confianza y credibilidad. En algunos casos por temas bancarios o fiscales es obligatoria pero cada vez mas se ven empresarios que quieren tener sus estados financieros auditados. Es clave para crecer ordenadamente y atraer capitales si fuese el caso y también ante una eventual venta de la compañía.

En el agro, la estructura societaria suele ser clave. ¿Qué errores frecuentes detectan al momento de definir o mantener estas estructuras?

Como decía anteriormente es uno de los puntos importantes no solo por su impacto fiscal sino también pensando en temas de empresas, participaciones entre socios, herencias etc. Una estructura no adecuada a la realidad de la empresa y de sus dueños socios puede costar muy caro, de ahí su importancia.

El error más frecuente es no contar con la debida información antes de optar por una determinada estructura societaria para poder cuantificar los efectos de las diversas opciones en diferentes escenarios que de futuro se pueden dar.

¿Qué tipo de consultas o proyectos vinculados al agro suelen surgir desde inversores extranjeros que miran a Uruguay como destino? de donde?

Uruguay tiene una rica historia por su seguridad jurídica, reglas claras y calidad de vida. Las primeras consultas vienen preguntando si vemos que eso se mantendrá en el futuro. Es un activo que el país no puede perder, pero han habido señales que a los de afuera los ponen en alerta. El tema impositivo es un gran tema que al inversor también le preocupa lo mismo que evitar la doble imposición.

Además de inversores de la región se nota la presencia de europeos y norteamericanos que con todo lo que esta pasando en el mundo nos ven como un buen lugar no sólo para invertir sino eventualmente venir a radicarse en el futuro en algunos casos.

El Estudio forma parte de una red internacional con sede en Londres. ¿Qué ventajas concretas les aporta a los clientes agropecuarios uruguayos esta conexión global?

Integramos NEXIA, una red mundial de firmas independientes de contabilidad y asesoría, con sede en Londres y presencia en más de 120 países. Esto nos permite acceder a conocimiento especializado, comparaciones internacionales, control de calidad en nuestros trabajos y mejores prácticas profesionales. Para nuestros clientes en general, no sólo los agropecuarios, significa respaldo y visión global en sus decisiones.

¿Qué tendencias ven en el agro uruguayo desde el punto de vista económico y tributario? ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades?

No hay duda que la tendencia para el agro uruguayo es muy positiva, producimos alimentos que es lo que el mundo demanda.

Sin embargo, el momento convulsionado que el mundo vive hoy, guerra de aranceles, elementos medioambientales que a veces juegan de barreras para arancelarias y la volatilidad en el precio de nuestros productos hacen que haya que manejarse con mucha cautela. Además, producimos en un país con costos altos y una presión tributaria importante.

¿Qué lugar quiere ocupar Estudio Bonomi en el futuro del agro en Uruguay?

Así como el agro uruguayo se reinventa cada día, Estudio Bonomi también lo hace. Con raíces sólidas en la tradición y la mirada puesta en el futuro queremos seguir siendo un nexo entre la mirada del ayer y las oportunidades del mañana para ayudar a los productores agropecuarios del Uruguay a lograr sus objetivos de la manera más eficaz y eficiente posible.