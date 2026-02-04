Metsul se suma a la alerta del Inmet brasileño por calor extremo en la frontera: cómo impactará en Uruguay

En las últimas horas el Instituto Nacional de Meteorología ( Inmet ) de Brasil emitió una alerta de “gran peligro” por ola de calor en regiones limítrofes con Uruguay y este miércoles Metsul meteorología señaló que el calor será más intenso en el oeste de Rio Grande do Sul , con máximas cercanas a los 40 °C , coincidiendo en que también se esperan temperaturas muy altas en la frontera con Uruguay.

Este escenario refuerza la situación de calor persistente en territorio uruguayo , con jornadas sofocantes en el norte y noreste del país, y con un riesgo adicional de estrés térmico en zonas próximas a la frontera, donde las masas de aire caliente no reconocen límites geográficos.

En el sur de Brasil, pese al predominio del sol, se esperan bancos de niebla y nubosidad baja en algunas zonas durante la mañana, especialmente en el noreste de Rio Grande do Sul, entre la Serra y la costa norte , donde podrían registrarse chubascos aislados y pasajeros .

El organismo meteorológico brasileño advirtió que el contraste térmico y pluviométrico entre el sur y el sureste brasileño seguirá siendo una característica dominante de la semana, con efectos sobre Uruguay , tanto por la persistencia del calor como por la eventual llegada de inestabilidad asociada a estos sistemas regionales.

Inmet advirtió por ola de calor con "gran peligro"

El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil emitió una alerta de “gran peligro” por una ola de calor que afecta a amplias regiones del sur del país, varias de ellas limítrofes con Uruguay, lo que encendió las alarmas a nivel regional. El aviso rige desde este martes 3 hasta el sábado 7 de febrero y prevé temperaturas al menos 5 °C por encima de lo normal durante más de cinco días consecutivos.

En Uruguay, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que se espera un ascenso térmico sostenido a lo largo de la semana, con las zonas más afectadas en el litoral oeste, donde las máximas podrían alcanzar los 37 °C y 38 °C durante varias jornadas consecutivas.

Según Inumet, Montevideo también atravesará días calurosos, con máximas cercanas a los 33 °C, aunque hacia el jueves por la tarde podrían registrarse tormentas aisladas y el viernes aumentaría la probabilidad de lluvias, lo que traería un leve alivio térmico.

La alerta brasileña alcanza regiones del sur de Brasil, como áreas de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, muchas de ellas próximas a la frontera uruguaya, lo que refuerza la continuidad del fenómeno entre ambos países.

De acuerdo con los organismos meteorológicos, la ola de calor se mantendrá al menos hasta el sábado, con el momento más crítico en Uruguay previsto a mitad de semana. Las autoridades continúan monitoreando la evolución del evento, que podría intensificarse o extenderse.

El pronóstico para este miércoles, según Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este miércoles 4 de febrero una jornada de altas temperaturas, nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas en distintas zonas del país, con rachas de viento fuertes asociadas.

En Montevideo y el área metropolitana se esperan mínimas de 20 °C y máximas de 32 °C, con neblinas en la mañana y cielo nuboso por la tarde, cuando no se descartan tormentas aisladas.

La región Este tendrá máximas de hasta 36 °C, mientras que el Norte alcanzará los 37 °C, con condiciones calurosas durante toda la jornada.

El Oeste será la zona más afectada por el calor, con temperaturas de hasta 38 °C y mayor probabilidad de tormentas, algunas con ráfagas que podrían superar los 50 km/h.